Anatel autoriza ativação de sinal 5G em 9 municípios do Sul de Minas

A expansão da cobertura 5G beneficia cerca de 66% da população brasileira (foto: Josep Lago/AFP)

A partir do dia 26 deste mês, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) permitirá que empresas ativem o sinal 5G em nove municípios adicionais do Sul de Minas. Essa autorização amplia a cobertura de 5G para 1.610 municípios em todo o país, incluindo outros 187 que receberão a liberação da faixa 5G.





Os municípios do Sul de Minas que obterão a liberação são: Guapé, Bom Repouso, Bueno Brandão, Cambuí, Estiva, Itapeva, Munhoz, Senador Amaral e Toledo. Além disso, a ativação do 5G já havia sido antecipada em outras áreas da região.









Leia: Anatel: proposta mostrará nome da empresa e motivo da ligação ao consumidor De acordo com a Anatel, essa expansão da cobertura 5G beneficiará aproximadamente 141 milhões de pessoas, equivalente a 66,4% da população brasileira. A entidade Siga Antenado, composta pelas principais empresas vencedoras do leilão do 5G, é responsável pela 'limpeza da faixa' que será utilizada pela nova tecnologia.



Anteriormente, a faixa do espectro de 3,5 giga-hertz era utilizada por antenas parabólicas para recepção do sinal de TV aberta e por serviços de satélites. Agora, a Siga Antenado seguirá um cronograma para instalar novas antenas em outra faixa do espectro, com o propósito de evitar interferências no sinal do 5G.





Os usuários de antenas parabólicas precisarão adaptar seus equipamentos. Aqueles que estão registrados no CadÚnico podem solicitar um kit gratuito à Siga Antenado para realizar essa adaptação.