O Google lançou, nesta quarta-feira (30/10), um doodle em comemoração ao Halloween, comemorado nesta quinta-feira. O game, que pode ser jogado por dispositivos mobile e PC, é uma continuação dos outros doodles de Dia das Bruxas de anos anteriores.









Trata-se da terceira edição da Magic Cat Academy, que começou em 2016 e teve uma segunda edição em 2020. A saga acompanha Momo, o gato preto que precisava derrotar ghouls em uma escola para sobreviver a uma comoção no oceano.





No novo game, o herói luta contra fantasmas através das camadas da atmosfera terrestre, visando derrotar o fantasma Marshmallow. Com uma varinha mágica, o usuário desenha - em qualquer lugar da tela, os ícones de cada inimigos, aumentando cada vez mais a velocidade e a dificuldade dos níveis.





Quando um fantasma se aproxima, o Momo sofre danos e perde vidas. Após o último nível do jogo, o Doodle redireciona para os outros jogos lançados anteriormente. A página oficial também traz bastidores da construção do game, como o gato que inspirou Momo, artes conceituais de inimigos do jogo, entre outros.





Para jogar, basta acessar a página inicial do buscador. O doodle está disponível na América do Sul, Central, do Norte, Oceania, Ásia e partes da Europa. África e Rússia não têm acesso à brincadeira.