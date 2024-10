Psicóloga diz que gatos se comunicam de diversas formas além do miado

Um aplicativo que utiliza inteligência artificial (IA) promete tornar realidade a conversa entre gatos e humanos. O ‘MeowTalk’, criado pelos cientistas de computação Sergei Dreizin e Mark Boyes, seria capaz de “interpretar” a linguagem dos pets e traduzi-la, com 90% de precisão, em nove frases, como “estou irritado”, “me alimente” ou “eu te amo”.

Entenda o funcionamento





Em entrevista à National Geographic, Dreizin disse que o objetivo da tecnologia é “dar aos donos de gatos a melhor ferramenta possível para entender seus felinos”. O ‘MeowTalks’ é gratuito e permite que os usuários gravem os miados emitidos por seus bichinhos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A IA interpreta sons com base na entonação e sugere o que o animal estaria “dizendo”. Além disso, os donos podem avaliar as traduções, permitindo que a tecnologia ajuste a precisão do sistema.





Lançado em novembro de 2020, o aplicativo já foi baixado mais de 20 milhões de vezes e analisou mais de um bilhão de miados. “Somos o maior depósito de miados da galáxia”, brincou o cientista de computação.





A psicóloga Jennifer Vonk, da Universidade de Oakland, nos Estados Unidos, afirma que a comunicação felina vai além dos miados. Logo, mesmo que o app seja capaz de traduzir seus sons, eles ainda utilizam outros sentidos e sinais para interagir.





Como traduzir os miados dos gatos





Para ter uma precisão maior na hora de entender o que seu pet está falando, é necessário utilizar o aplicativo em um contexto em que saiba com certeza o que seu gato está tentando dizer, como na hora em que ele pede comida. Para utilizar o ‘MeowTalks’, toque em “Gravar amostra de voz”.





Após gravar, selecione a tradução que considera correta a partir do contexto. Clique em “Enviar” e aguarde até 24 horas para que a IA processe a amostra e se ajuste à voz do animal.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata