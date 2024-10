Um gato foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais ao ficar preso em um cano. De acordo com os bombeiros, o felino ficou com a cabeça presa em um buraco de manilha de cimento, que estava no quintal de uma casa em Montes Claros, na Região Norte de Minas Gerais, por volta das 6h30 desta quinta-feira (24/10).

De acordo com a tutora do felino, o gato começou a miar com mais intensidade pela manhã, do lado de fora da casa. Ao verificar o que estava acontecendo, encontrou o animal preso no cano.

Conforme os bombeiros, para liberar o gato do cano sem ferimentos, o cabo Gilmar Caldeira precisou quebrar parte da manilha. O felino foi resgatado com sucesso e devolvido à tutora.

A cuidadora do gato foi orientada a retirar materiais perigosos do quintal para evitar futuros acidentes.

