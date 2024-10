Valor do prejuízo causado pelo comércio ilegal ou contrabando, ainda não foi levantado

A Polícia Federal e a Receita Federal desencadearam, na manhã desta quinta-feira, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, e Poços de Caldas, no sul de Minas, a Operação Retina, para combater o crime de descaminho de aparelhos celulares e equipamentos eletrônicos, introduzidos irregularmente no país.

Estão sendo cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em imóveis residenciais e comerciais vinculados a empresas das duas cidades.





As investigações da PF permitiram a identificação dos envolvidos, que comercializavam smartphones, tablets, notebooks, smartwatches, fones de ouvido e outros acessórios para celulares e computadores.





Os produtos estavam eram trazidos para o Brasil de maneira clandestina, sem os desembaraços aduaneiros, e eram vendidos em lojas físicas e através de anúncios pela internet, por meio de redes sociais.





Os responsáveis pelas empresas envolvidas responderão pelos crimes de descaminho, artigo 334 do Código Penal Brasileiro (CPB), que prevê reclusão de uma a quatro anos, e associação criminosa, que tem pena de cinco a 10 anos, mais multa.