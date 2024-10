Avião de pequeno porte caiu em uma área de mata em Santa Branca, cidade na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo

Um avião de pequeno porte caiu em uma área de mata em Santa Branca, cidade na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, na noite dessa quarta-feira (23/10), durante uma tempestade.





Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma ocorrência de queda de aeronave de pequeno porte por volta das 19h de ontem. O avião é Xingu E121, prefixo PTMBU, da Embraer, com capacidade para dois pilotos e seis passageiros.

Avião de pequeno porte que caiu no interior de São Paulo Jetphotos

De acordo com informações preliminares, a aeronave colidiu contra um morro e pegou fogo em seguida. "As equipes do Corpo de Bombeiros foram designadas para o local, de difícil acesso, e localizaram os destroços da aeronave".

O avião saiu de Florianópolis, em Santa Catarina, e oarou em Belo Horizonte para abastecer. O destino final da aeronave era Salvador, na Bahia.









Em nota, a empresa Abaeté Aviação, informou que a aeronave levava cinco pessoas, comandante, piloto, médica, enfermeiro e mecânico, todos colaboradores da empresa. A morte dos passageiros foi confirmada.

"Segundo informações das autoridades locais, a aeronave foi encontrada sem sobreviventes. A empresa está acolhendo as famílias e oferecendo todo o suporte necessário nesse momento de dor".

A causa do acidente ainda é desconhecida. A empresa está trabalhando junto às autoridades de investigação de acidentes e oferecendo toda a assistência possível neste momento difícil, divulgou a nota.

Matéria em atualização*