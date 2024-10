Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra que um grupo de passageiros se uniu para empurrar um vagão do metrô do Distrito Federal. O flagra ocorreu na manhã de segunda-feira (21/10) na estação Águas Claras e seria uma ajuda para outro passageiro: um homem que ficou com uma das pernas presa no vão entre o trem e a plataforma.

As imagens deixaram os internautas impressionados. “O povo unido jamais será vencido. Esse povo está de parabéns!”, elogiou um perfil. “Não ultrapassem a faixa amarela, como dizem os guardas do metrô. Espero que o senhor esteja bem”, alertou outro. “A Vida do CLT no transporte público se tornou a amargura da vida, é cada situação”, lamentou um terceiro.

Segundo o Metrô-DF, o acidente aconteceu entre 7h44 e 7h49 da segunda-feira, mas não confirmou a movimentação dos passageiros. A empresa esclareceu que o motorista do trem acionou o Corpo de Segurança Operacional e pediu o desligamento da energia do trecho, como medida de segurança.









A equipe fez o socorro à vítima, que foi para o hospital de ambulância. Ainda segundo a empresa, o ferimento não era grave.





A companhia não divulgou o nome do homem nem deu atualizações de seu estado de saúde.