Criminosos bem-armados voltam a aterrorizar moradores da Zona Oeste do Rio ao sequestrarem três ônibus na madrugada desta quarta-feira (23), na região da Muzema.





Os bandidos posicionaram os coletivos na Estrada do Itanhangá, com o objetivo de impedir a entrada de viaturas da Polícia Militar.







Apesar da ação dos traficantes, não há informações de confronto no local. Policiais militares do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e até a última atualização desta reportagem, tentavamm retirar os três coletivos para liberar o tráfego.



Guerra na Muzema

De acordo com a RioÔnibus, a circulação está mantida e apenas alguns ônibus realizam desvio de itinerário para manter o fluxo de passageiros.

Polícia reforçou a segurança na área da Muzema Reprodução/TV Globo



Traficantes do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do Rio, e milicianos estão protagonizando há dias uma violenta guerra pela disputa territorial da Muzema, bairro da Zona Oeste do Rio.





Intensos tiroteios estão apavorando os moradores da região e impactando a circulação de ônibus municipais. Há dois dias, sete linhas precisaram mudar a rota por conta de diversos tiroteios.



Desaparecimento de porteiro

Hugo Santos de Souza, de 28 anos, desapareceu no conflito na Muzema Redes sociais/reprodução



A Polícia Civil também investiga o desaparecimento do porteiro Hiago Santos de Sousa, que teria sido sequestrado em meio ao confronto na região. De acordo com testemunhas, o sequestro aconteceu na porta do condomínio onde a vítima trabalhava.