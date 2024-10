RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Três pessoas morreram e outras seis ficaram feridas num acidente envolvendo um trio elétrico na rodovia PE-089, que dá acesso ao município de Machados (a cerca de 100 quilômetros de Recife), no interior de Pernambuco, na manhã deste domingo (20).

O trio partiu de Machados em direção à cidade de Bom Jardim, quando saiu da pista e capotou. O veículo despencou em uma ribanceira na Curva da Pedra, que tem uma curva muito fechada.





O motorista ficou preso às ferragens e morreu no local. As vítimas não tiveram os nomes divulgados.





Ainda não há informações sobre as causas do acidente. Segundo a Polícia Civil, o caso será investigado pela Delegacia de Machados.





O trio elétrico participou de uma festa, no sábado (19), promovida para celebrar a reeleição do prefeito Juarez da Banana (PSB).





Nas redes sociais, o prefeito de Machados lamentou o acidente.





"É com tristeza que recebo a notícia do acidente com o Trio Zeus e do falecimento de três dos componentes, além dos seis feridos, que nesse momento recebem todos os cuidados necessários", escreveu Juarez.





Em um vídeo publicado pela prefeitura, a direção do Hospital Municipal Edson Álvares informou que três pacientes que deram entrada na unidade de saúde estavam com traumas graves e foram transferidos para o Hospital da Restauração.





Uma quarta vítima, que teve fratura no ombro, seguiu para um hospital particular. Outro paciente deixou o hospital em Machados sem autorização médica.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 8h45 e quatro viaturas foram enviadas ao local. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgências) também foi acionado.