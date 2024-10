O menino Davi Geovane Guimarães, de 8 anos, que teve o braço reconstruído após sofrer um acidente de ônibus, na Zona Norte do Rio de Janeiro, recebeu alta do Hospital Estadual da Criança, nesta segunda-feira (14/10).

Davi sofreu acidente na noite do dia 6 de setembro. Ele foi levado para o Hospital Quinta D'or pelo motoboy Diego Mendes, que passava pelo local. Diego encontrou o braço do garoto após tê-lo levado ao hospital. Em seguida, ele retornou ao local para procurar a cachorrinha da família.

Davi vai precisar de mais uma cirurgia para recuperar os movimentos da mão e vai fazer terapia por um longo período.

O menino deixou o hospital usando uma camisa do Flamengo, seu time de coração, e um boné de super-herói. Sua maior expectativa agora é brincar com Pandora, a cachorrinha que ele fez questão de pedir ao motoboy Diego para resgatar no dia do acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia