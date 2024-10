A Polícia Civil prendeu neste domingo (13) uma quadrilha de colombianos na Penha, bairro da Zona Norte do Rio, suspeita de invadir prédios e casas na Ilha do Governador.

O grupo, composto por seis pessoas, incluindo duas mulheres, usava perucas e bigodes postiços como disfarces para cometer os crimes. A quadrilha foi monitorada por uma semana antes da prisão.



Durante a abordagem, a equipe policial encontrou materiais utilizados pelos bandidos para evitar reconhecimento pelas vítimas. As investigações revelaram que o grupo monitorava as residências para confirmar que estavam vazias antes de arrombar as portas, furtando principalmente itens de alto valor e fácil revenda.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





Com eles, a polícia apreendeu joias, relógios, laptops, dinheiro em espécie, incluindo moedas estrangeiras e até máquinas de cartão, além dos disfarces usados para a invasão as residências.