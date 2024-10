Um homem foi preso na Rodoviária Interestadual de Brasília com nove granadas de fabricação industrial na tarde desta sexta-feira (18/10). Os artefatos explosivos estavam separados em uma mochila e uma mala e foram interceptados pela Polícia Militar (PMDF). O Correio apurou que o suspeito detido trata-se de Antonio José Martins da Silva, de 26 anos.

Antonio é natural de Teresina (PI) e embarcou em um ônibus no Rio de Janeiro com as granadas na bagagem. Ao ser preso, ele disse à polícia que tinha como destino final o estado do Maranhão, onde os artefatos seriam entregues. No momento em que fazia a conexão na rodoviária do DF, foi preso. A reportagem apurou que a PM vinha monitorando o acusado desde o fim da manhã desta sexta-feira (18/10).