Avião cai em cima de casa e deixa três feridos no Maranhão; veja vídeo

O avião atingiu em cheio uma das casas no Bairro de Fátima, em Balsas (MA). Piloto e copiloto ficaram feridos, além do morador da casa atingida (foto: Redes sociais/Reprodução)

Um avião de pequeno porte, com duas pessoas, caiu, no início da tarde desta quarta-feira (23/2), em cima de uma casa em Balsas, no Maranhão. O acidente deixou três pessoas feridas e causou tumulto no local, onde moradores do Bairro de Fátima temeram uma explosão da aeronave, o que não ocorreu. Veja registros do momento:





De acordo com o 4º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Balsas (MA), os agentes foram acionados por volta de 12h48, quando um morador afirmou que "um avião de pequeno porte havia caído" no bairro.





Antes de os bombeiros chegarem ao local, os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram socorro e conseguiram resgatar os dois tripulantes, piloto e copiloto, pelo teto das casas.











Eles estavam feridos, mas sem ocorrências graves. Um morador de uma das casas atingidas também ficou ferido e foi atendido pela equipe médica. Não há registro de mortos.





A área foi isolada e, até o fechamento desta matéria, os Bombeiros trabalham para que os restos da aeronave não explodissem, já que houve vazamento de combustível. O avião caiu a poucos quilômetros do aeroporto, logo após decolar. De acordo a prefeitura de Balsas, o piloto e o copiloto chegaram a afirmar aos bombeiros que o motor apresentou um problema que ocasionou a queda.





Medo do passado



Em 3 de agosto de 2014, moradores de Balsas, no Maranhão, se depararam com a mesma cena vista nesta quarta-feira (23/2). Um avião de pequeno porte caiu em cima de uma casa, no bairro Catumbi. Naquele ano, porém, o acidente foi fatal: os cinco tripulantes morreram na queda. O voo tinha como objetivo transportar a idosa Maria de Jesus Cruz, de 87 anos, a um hospital em Teresina. Ela, a filha, o neto, o piloto e a esposa dele morreram na queda, que causou a explosão da aeronave.





A família que morava na casa atingida teve apenas ferimentos leves, como cortes nos pés e arranhões. Pai, mãe e filho conseguiram sair da casa antes dela ser tomada pelas chamas.