Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra um motorista de ônibus desmaiado após levar uma paulada na cabeça durante uma briga com um passageiro em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O incidente ocorreu nesta terça-feira (22) e rapidamente viralizou nas redes sociais.

O motorista, funcionário da Viação Mirante Vila Rita, não teve a identidade divulgada. Nas imagens, ele aparece brigando com um passageiro em uma região conhecida como Três Fontes, próximo de Austin.



Segundo testemunhas, a briga começou após o passageiro se recusar a pagar a passagem do filho, que é menor de idade. Ele acabou pagando a passagem dele, do filho e da esposa, mas após descer no ponto, agrediu o condutor do coletivo.

O motorista foi atendido no Hospital Geral de Nova Iguaçu, recebeu alta na terça-feira (22) e passa bem.