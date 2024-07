Mercadorias sem nota fiscal foram apreendidas com passageiro cego na rodoviária de Divinópolis

Um homem, de 37 anos e com deficiência visual, foi preso por contrabando ao desembarcar de um ônibus na rodoviária de Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas. A informação foi divulgada pela Polícia Militar nessa segunda-feira (29/7).





A PM foi até a rodoviária depois de receber uma denúncia de que um passageiro dentro de um ônibus - que saiu de Nova Serrana com destino a Divinópolis - estava com malas cheias de mercadorias contrabandeadas.





Quando os militares chegaram, o passageiro foi flagrado retirando três malas do bagageiro do veículo e entregando para o motorista de um veículo Chevrolet Cobalt.





Os dois foram abordados e, durante buscas, a polícia encontrou diversos equipamentos eletrônicos, perfumes e cartelas de medicamento dentro das malas. Todos os objetos estavam sem nota fiscal.

O passageiro abordado relatou que faz com frequência o transporte desses materiais e que é pago para para buscar os eletrônicos na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul.





Além disso, o homem ainda relatou que tem o hábito de entregar as mercadorias ao outro homem abordado, e que também deixaria mercadorias em uma loja no shopping popular de Divinópolis.





O passageiro e o motorista do Chevrolet Cobalt, de 40 anos, foram presos por contrabando ou descaminho e encaminhados juntamente com os materiais apreendidos para a Delegacia de Polícia Federal. O veículo utilizado no crime também foi apreendido e encaminhado a um pátio credenciado.