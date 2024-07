Dois homens, de 23 e 31 anos, foram presos por tentativa de furto a uma motocicleta na noite dessa segunda-feira (29/7), no bairro São Benedito, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





O dono do veículo, um bombeiros militar de 44 anos, estacionou a moto na Avenida Brasília e entrou em um comércio próximo. Durante o atendimento, a vítima viu o momento em que dois indivíduos se aproximaram da motocicleta. Um deles montou no veículo e deu partida com o uso de uma chave micha.





O bombeiro, então, foi em direção aos indivíduos, que deram partida na moto e fugiram pela contramão da avenida. Durante a tentativa de fuga, os homens bateram no canteiro central da via e caíram.





O bombeiro conseguiu conter o suspeito de 31 anos, que foi linchado por populares até a chegada da Polícia Militar. O homem de 23 conseguiu fugir e foi localizado pouco depois em um imóvel em uma rua próxima.

Com o indivíduo de 31 anos, a polícia localizou uma placa quebrada e duas chaves michas. Ao ser identificado, a PM constatou dois mandados de prisão em aberto por homicídio contra o suspeito de 23 anos. Ele ainda afirmou ser integrante de uma facção criminosa em Ipatinga.





A dupla foi detida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil.