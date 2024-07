Resgate aconteceu em Santa Barbara do Tugúrio, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais

Uma família de Santa Barbara do Tugúrio, no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, conseguiu que duas cadelas voltassem para casa após uma operação de resgate do Corpo de Bombeiros de Barbacena nesse domingo (28/7). Os animais foram encontrados em uma ribanceira na localidade conhecida como Cachoeira do Sumidouro.

Um casal formado por um homem e uma mulher e os três filhos não souberam dizer como as cadelas escaparam, mas tomaram conhecimento nesse sábado (27/7) de que os animais, desparecidos há cerca de cinco dias, haviam sido encontrados em local de difícil acesso por trabalhadores da região.

O pai e o filho mais velho estiveram na cachoeira no mesmo dia, mas, inicialmente, apenas ouviram os latidos e só conseguiram visualizar os animais quando voltaram ao local no dia seguinte pela manhã. Após tentativas de resgate, a família ligou para o Corpo de Bombeiros por voltas das 15h, que finalizou a operação às 21h. Pai e o filho acompanharam os trabalhos para mostrar onde estavam as cadelas.

Depois de análise do local, foi feita uma ancoragem com cordas e equipamentos utilizados em salvamentos em alturas. Os militares desceram de rapel por cerca de 25 metros.

Uma das cadelas, inclusive, teve cria recentemente, e os filhotes ficaram todo esse tempo sem amamentação. Além disso, os animais resgatados estavam extremamente debilitados, pois ficaram sem comida e água, informou a corporação.