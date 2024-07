Um homem de 25 anos que estaria envolvido com o tráfico de drogas foi morto na manhã desta segunda-feira (29/7) em confronto com a Polícia Militar (PM) em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi baleado dentro de casa, enquanto uma criança, cuja idade não foi revelada, dormia em outro cômodo.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a criança foi encontrada pelos militares, depois do confronto, dormindo no quarto do casal. Ela foi mantida em segurança até a chegada da mãe e, segundo a PM, não presenciou a abordagem policial. O grau de parentesco entre ela e o homem não foi informado.

Apontado como responsável pela segurança de líderes do tráfico de drogas na região e por ordenar homicídios para a gangue, o homem tinha dois mandados de prisão em aberto. A polícia patrulhava a área em busca dele quando o avistou entrando em uma residência. Os militares seguiram o suspeito até sua casa e, ao se aproximarem do local, encontraram a porta aberta.

Agentes cercaram o imóvel e realizaram buscas no primeiro andar, sem sucesso. No pavimento superior encontraram o procurado no banheiro, com a porta trancada. Quando o suspeito abriu a porta, os policiais visualizaram uma arma de fogo em sua cintura e deram ordens para que ele colocasse as mãos na cabeça.

No entanto, de acordo com o registro da ocorrência, o homem levou a mão à arma, ignorando a ordem policial para largá-la. Diante da situação, um dos militares efetuou dois disparos para “neutralizar a ameaça”. Mesmo caído, o homem tentou novamente alcançar a arma na cintura, levando os policiais a efetuarem mais dois disparos.

Ele foi socorrido ainda com vida e levado ao Hospital Municipal São Judas Tadeu, onde não resistiu e morreu. O indivíduo portava uma arma calibre 9 milímetros com um carregador de 15 cartuchos. Na casa foi encontrada um documento de identidade com sinais de falsificação.





De acordo com a PM, o homem tinha passagens por homicídio, roubo, receptação —aquele que recebe ou guarda coisa que sabe ser produto de crime—, motim de presos e tráfico de drogas. A corregedoria da Polícia Militar foi acionada e a ocorrência foi encaminhada para a Central Estadual do Departamento de Polícia para investigação.