Entre os dias 3 e 10 de agosto, será realizado o Festival da Onça nos bairros Novo Aarão Reis, Novo Tupi e Ribeiro de Abreu. O evento tem o intuito de ocupar os espaços periféricos do entorno do Ribeirão do Onça, por meio da promoção de cultura, esporte e arte.

O Ribeirão do Onça passa despercebido em meio a pontos turísticos conhecidos da cidade. Quem mora na região, sabe que décadas atrás era possível beber água limpa, nadar nas "praias" de água doce e se banhar no que hoje é uma cachoeira dentro da capital mineira. No entanto, hoje, a água está poluída pelo esgoto que não é tratado.

Por causa disso, um mutirão resolveu se unir em prol da transformação do local. O coordenador do projeto, Roberto Andrés, conta que, desde 2017, a Escola de Arquitetura da UFMG realiza junto à comunidade da região do Ribeirão do Onça ações para revitalizar espaços degradados em áreas de lazer. "Contamos com apoio do Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu (Comupra), da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (Urbel) e do Projeto Manuelzão, da UFMG", explica ele.

Depois de alguns debates com moradores e apoiadores, foram realizados os projetos, que vão estrear no festival, em três pontos às margens do ribeirão. Cada ação será conduzida por um coletivo de arquitetura: a Oficina Pele, a Equipe Tuná e o grupo Amarra.

Veja os projetos

Mirante da cachoeira - Bairro Novo Aarão Reis

Em frente à cachoeira, o Amarra desenvolveu um projeto com os moradores para a construção de um mobiliário multiuso. A estrutura será composta por mirante, área de lazer e brinquedos.

Por ele, será possível observar a cachoeira do Ribeirão do Onça, com seus 31 metros, jorrando suas águas sobre o leito de pedras. Além disso, alguns artistas do bairro vão atuar na execução de murais artísticos no local.

Campinho do Conjunto CBTU - Bairro Novo Tupi

No campo de futebol do Conjunto Habitacional CBTU, será realizada uma série de intervenções com apoio da comunidade. Quem toca o projeto é a Oficina Pele, composta por profissionais de arquitetura que atuam com técnicas alternativas de construção. As intervenções vão desde bancos de pedra e barro para apreciação dos jogos, construção de brinquedos de madeira e de um pergolado, pista de caminhada, até a criação de uma horta comunitária ao lado do campo.

Região da Areia Branca - Bairro Ribeiro de Abreu

No encontro do Ribeirão da ocupação Izidora com o Ribeirão do Onça, forma-se uma praia de areia branca, bem em frente a uma escola municipal. A partir de uma série de oficinas com moradores do entorno, a Equipe Tuná criou um projeto de intervenção para a construção de espaços para capoeira e escalada, além de um parquinho infantil com balanços na praia.

Mutirão transforma espaços e promove programação cultural em torno do Ribeirão da Onça Lucas Bois/Divulgação

Programação cultural

Os sete dias de festival ainda vão contar com uma programação diversa. Estão previstos shows, intervenções artísticas, ações desportivas, de mobilidade urbana, atividades educacionais e feiras, com participação de moradores dos diversos bairros do entorno do Ribeirão do Onça e de outras regiões da cidade.

A coordenadora de Mobilização e Articulação, Letícia Ribeiro, comemora a iniciativa. “A festa aqui na Região do Baixo-Onça já é uma tradição, os moradores fazem festa para inaugurar academia e ponte, e a gente mantém a tradição da festa pra comemorar a transformação de mais três espaços por aqui”, afirma.

O Ribeirão do Onça

O Ribeirão do Onça é um curso de água afluente do Rio das Velhas e subafluente do Rio São Francisco. A bacia hidrográfica do ribeirão é famosa pela represa que originou a Lagoa da Pampulha. O curso de água principal nasce em Contagem e atravessa Belo Horizonte, percorrendo cerca de 38,7 quilômetros até sua foz no Rio das Velhas, onde está o limite entre a capital mineira e Santa Luzia.

Atualmente, o Ribeirão do Onça está altamente degradado, por causa de assoreamento e lançamento de esgotos dos municípios de Contagem e BH.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata