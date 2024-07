Pelo menos quatro pessoas morreram em um grave acidente na BR-381, na altura de São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas, na tarde desta segunda-feira (29/7). O trecho está completamente interditado no sentido São Paulo.





De acordo com concessionária Arteris Fernão Dias, que administra a via, quatro carros e duas carretas se envolveram no acidente. Um dos veículos, que seguia sentido Belo Horizonte, chegou a ser arremessado para a pista contrária. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.





Informações iniciais apontam que outras duas vítimas estariam em estado grave e foram encaminhadas ao hospital. O helicóptero do Corpo de Bombeiros também foi acionado para atender a ocorrência.

O trânsito foi desviado no local e o congestionamento já alcança quase três quilômetros.

Matéria em atualização