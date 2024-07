Em meio à polêmica sobre o uniforme da delegação brasileira para as Olimpíadas de Paris, a estampa do uniforme da atleta Rayssa Leal, que conquistou a medalha de bronze nesse domingo (28/7), destacou-se pela brasilidade negra e a arte urbana. A criação é assinada pela artista visual belo-horizontina Tainá Lima, conhecida como Criola.



Com formação em design de moda, Criola é conhecida por seus trabalhos com o grafite em grandes espaços urbanos. Um deles está na lateral do Edifício Chiquito Lopes, no Hipercentro de BH, parte do projeto Cura, iniciativa que cria painéis gigantescos em edifícios do Centro da capital. A obra intitulada “Híbrida Ancestral – Guardiã Brasileira” retrata uma mulher preta com uma cobra coral e um útero.





Em seu trabalho, a artista quis mostrar “um caminho interno de honra às mulheres e seu sangue sagrado, de honra ao povo preto e aos povos originários brasileiros e seus descendentes como legítimos guardiões dos portais da espiritualidade que sustentam o nosso país”.

O mural gigantesco, situado na Rua São Paulo, esteve envolvido em uma polêmica judicial há quatro anos, quando um morador entrou com uma ação pedindo que a obra fosse apagada do prédio.





Para os uniformes da equipe brasileira de skate, Criola usou a referência de seus trabalhos na rua e a brasilidade negra para entregar um projeto cheio de autenticidade, funcionalidade e estilo. A produção do uniforme da seleção foi feita em parceria com a marca Adidas e a Confederação Brasileira de Skateboarding.

Os uniformes, com suas imagens geométricas e a paleta de verde e amarelo da bandeira brasileira, receberam muitos elogios nas redes sociais. “Aí, sim, um uniforme bonito, representativo sem cair no clichê e honrado a relação entre skate, grafite e streetwear”, comentou uma usuária. “O uniforme que o Brasil quer ver!”, escreveu outro usuário.

A artista usou as redes sociais para revelar detalhes sobre a criação dos uniformes e estampas, além de felicitar Rayssa Leal pelo bronze conquistado no domingo. “Lugar de mulher é no pódio em todos os lugares! Parabéns, Rayssa Leal! Estou muito contente por ter desenhado os uniformes da seleção brasileira de skate para as Olimpíadas de Paris, em colaboração com a Adidas e a Confederação Brasileira de Skateboarding”, destacou.