Rayssa Leal é desenhada com traços brancos por ilustradores

Rayssa Leal, 13 anos, conquistou a medalha de prata na categoria skate street nas Olímpiadas (foto: Facebook/Reprodução)



As ilustrações e desenhos de Rayssa Leal, brasileira medalhista de prata na modalidade skate street nos Jogos Olímpicos de Tóquio, estão levantando questionamentos nas redes sociais. As ilustrações, feitas por artistas brancos, estão embraquecendo traços negros da atleta, como os olhos, nariz, boca e a cor da pele. As ilustrações e desenhos de, brasileirana modalidadenos, estão levantando questionamentos nas redes sociais. As ilustrações, feitas por artistas brancos, estão embraquecendo traços negros da atleta, como os olhos, nariz, boca e a cor da pele.

Tava vendo uns stories da @andrezadelgado e ela apontou um negócio importantíssimo: Vários ilustradores a embranquecendo em representações da Raíssa. E é só mais demonstração de racismo, viu?%uD83D%uDC47%uD83C%uDFFE %u2014 Luka, icamiaba negra (@lukissima) July 27, 2021



Aconteceu o imaginado: acabei de ver uma arte de um branco que botou tanta *LUZ* na ilustração que fez que a menina Rayssa Leal nem parece negra nela. %u2014 DAPENHA (@dapenhaaqui) July 26, 2021

O incômodo iniciou no Instagram e no Twitter, quando usuários das redes sociais perceberam a quantidade de artistas brancos representando Rayssa sem seus traços originais. Para o público, a cor da pele foi uma das características mais alteradas, embranquecendo a tonalidade da pele da atleta. Além disso, o formato do nariz e da boca de Rayssa também foi criticado, com tamanhos menores e mais finos, diferentes do rosto da atleta.

O questionamento também levantou o debate sobre como essas imagens tiram a identidade racial da atleta, tentando encaixá-la em um padrão de beleza branco, com traços finos e mais “delicados”. Além disso, impacta diretamente na forma como o público enxerga e reconhece a Rayssa.

Rapidamente, artistas negros se mobilizaram pelas redes sociais e começaram a criar suas próprias ilustrações da atleta. Dessa vez, Rayssa aparecia com traços mais semelhantes a vida real, destacando seus olhos, boca, nariz e cor da pele.

O perfil @trampolim no Twitter ilustrou Rayssa buscando questionar as ilustrações realizadas pelos outros artistas e valorizar as características ignoradas nos outros desenhos.

não resisti e também desenhei a fadinha do skate %uD83E%uDDDA%uD83C%uDFFE%u2728 pic.twitter.com/wFFE98lqzj %u2014 janíssima (@trampolim) July 27, 2021

Além disso, alguns usuários também indicaram um pequeno manual sobre como ilustrar e desenhar personagens negros . No material, estão disponíveis algumas orientações importantes para fugir dos estereótipos racistas e também para valorizar os traços e a pele negra no momento de criar uma ilustração.





Natural de Imperatriz, no estado do Maranhão, a skatista de apenas 13 anos, fez história no esporte, sendo uma das atletas brasileiras mais jovens a conquistar uma medalha ao longo da participação brasileira nos Jogos Olímpicos. Conquistando o público com seu carisma, animação e juventude, Rayssa, a fadinha, como ficou conhecida, já está com quase 6 milhões de seguidores no Instagram e é um dos fenômenos brasileiros, tanto no skate street quanto nesta edição dos Jogos Olímpicos.