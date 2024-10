Na última sexta-feira, 18 de outubro, a Atlus divulgou um novo trailer de 'Metaphor: ReFantazio', seu mais recente RPG, destacando os elogios massivos da crítica especializada. O vídeo apresenta uma compilação dos principais feedbacks de veículos como Wired, Gamespot e IGN, além de exibir o selo "must play" do site Metacritic, uma conquista para jogos que ultrapassam 90% de avaliação com, no mínimo, 15 análises de profissionais da indústria.

Ao som de “Burn the Witch” — um cover de Radiohead feito por Mark Evans e Mel Guerison —, o trailer mostra trechos emocionantes do jogo e reforça as altas notas que o título tem recebido. "Metaphor: ReFantazio é um dos melhores jogos deste ano!", exclamou a Atlus na descrição do trailer.

A recepção nas redes sociais foi igualmente entusiasmada. Fãs compartilharam sua empolgação com o jogo, que já está sendo apontado como um dos melhores lançamentos do ano. "ReFantazio, Elden Ring e Baldur's Gate III são os melhores jogos da década até agora", comentou um usuário no X (antigo Twitter), enquanto outro jogador destacou: "Absolutamente fenomenal, com uma das histórias mais envolventes e enganadoras que já experimentei na vida."

O game, lançado oficialmente no dia 11 de outubro, já é considerado um dos grandes sucessos de 2024. Disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series e PC, o título vendeu 1 milhão de unidades apenas no primeiro dia de lançamento, somando cópias físicas e digitais.

'Metaphor: ReFantazio' é o mais recente projeto do trio responsável pela popular série Persona: Katsura Hashino, Shigenori Soejima e Shoji Meguro. A narrativa segue a trajetória de um herói que busca libertar o príncipe perdido de uma maldição, explorando um reino envolto em intrigas políticas e disputas pelo trono. Os jogadores devem montar equipes, fortalecer laços e usar habilidades mágicas conhecidas como "Arquétipos" para vencer poderosos inimigos.

As comparações entre este jogo e Persona 5 são inevitáveis, especialmente após o título superar a marca de vendas que Persona 5 atingiu em seu primeiro mês. A expectativa é que o novo título possa, em breve, ultrapassar o sucesso de vendas de outros JRPGs do estúdio.

O título consolida seu lugar entre os maiores lançamentos de 2024, mostrando que a aposta da Atlus em 'Metaphor: ReFantazio' como um novo pilar da empresa foi certeira. Para os fãs de JRPGs, a obra se torna uma boa opção, com potencial para moldar o futuro do gênero.