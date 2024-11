Igreja troca padre por IA de Cristo em confessionário

A paróquia St. Peter’s Chapel, em Lucerna, na Suíça, inovou ao desenvolver uma figura de Jesus, feito com inteligência artificial (IA), para ouvir confissões e até dar conselhos aos fiéis. A implementação do "Cristo IA" teve o auxílio de pesquisadores da Universidade de Ciência Aplicada e Artes da Universidade de Lucerna.

Estudiosos da IA e teólogos da igreja fazem parte de um projeto de arte denominado "Deus in Machina". Na prática, quando um fiel entra no confessionário da paróquia St. Peter’s Chapel, é recebido por uma imagem digital de Jesus. As pessoas podem conversar livremente com a IA, confessar ou pedir conselhos.

Um fiel que utilizou o confessionário disse a um jornal local que a experiência foi muito positiva. "Fiquei muito surpreso, e tudo foi muito fácil. Mesmo sendo uma máquina, fui muito aconselhado", comentou. A instalação da IA não vai ficar permanentemente em capela.

Experimento, fé e tecnologia

A IA de Jesus foi treinada com base em textos bíblicos e teológicos. Com a inteligência artificial de Cristo responde as dúvidas de fieis, em tempo real, e em mais de 100 idiomas. Teólogo da igreja, Marco Schmid disse que a implantação dessa tecnologia na paróquia atenderia uma demanda de fieis em "conversar com Jesus".

“Talvez você possa fazer as seguintes perguntas ao seu ente querido: O que sua fé significa para você neste momento difícil? Existe mais alguma coisa na vida que possa lhe trazer paz ou alegria? Como posso apoiá-lo e confortá-lo? Sua tarefa não é julgar, mas acompanhar com amor”, afirmou o teólogo, em entrevista ao jornal The Guardian.