The Game Awards: ‘Astro Bot’ é eleito jogo do ano

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O jogo “Astrobot”, da PlayStation, ganhou o prêmio de jogo do ano do The Game Awards. A premiação, que é o Oscar dos games, anunciou os vencedores na noite dessa quinta-feira (12/12).

O anúncio do troféu principal foi feito por Swen Vincke, diretor de “Baldur's Gate 3”, vencedor do prêmio em 2023. A escolha é feita por um júri técnico composto por veículos de imprensa especializados e por voto popular.

O “Astro Bot” foi desenvolvido pela Team Asobi e lançado exclusivamente no PlayStation 5 no mês de setembro. No game, o jogador controla um pequeno robô – o Astro Bot – em uma luta pelo universo. Ao todo, são 90 níveis, divididos em seis galáxias e 60 planetas. Com temática leve e níveis desafiadores, o título conquistou nota 94 no Metacritic, um dos games com melhor avaliação no ano.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

“Astro Bot” concorreu com outros seis games ao título de melhor do ano. Um deles é o “Balatro”, produzido pelo estúdio LocalThunk e lançado pela Playstack, é um jogo eletrônico roguelike de construção de baralhos com tema de pôquer. Com mais de 3 milhões de cópias vendidas, o game está disponível no PC, consoles e mobile. O objetivo é fazer o maior número de pontos, com a ajuda de recursos, como cartas mágicas e coringas.







Já em “Black Myth: Wukong”, o game se baseia no mito da Jornada ao Oeste, uma lenda milenar chinesa. No jogo, o gamer encarna um jovem guerreiro que tenta reviver o Sun Wukong, o Rei Macaco, enfrentando inimigos em seu caminho. O jogo foi produzido pelo estúdio Game Science e disponibilizado para PC e PS5.

“Elden Ring Shadow of the Erdtree”, da DLC, também estava entre os concorrentes. O game é uma expansão de Shadow of the Erdtree, mas se destacou no mercado.

O quinto concorrente foi “Final Fantasy VII Rebirth”, o único RPG na lista. Criado pela Square Enix, o game é o segundo lançamento do projeto de remake de Final Fantasy VII, que reconta,em três jogos distintos, a história do RPG que redefiniu o gênero. O game está disponível para PS5 e, em breve, chegará ao PC.







“Metaphor: ReFantazio”, produzido pelo Studio Zero e lançado pela Atlus e Sega, era o último da lista. A história embarca em um mundo de fantasia em que o protagonista viajará ao lado de uma fada para acabar com a maldição do príncipe do reino. O game está disponível para PC, PS5 e Xbox Series S e X.