A jornalista Letícia Datena, uma das figuras mais respeitadas no universo do automobilismo brasileiro, está prestes a completar uma década de carreira no esporte a motor, como apresentadora e repórter de competições como Stock Car e Mundial de Rally. Sua trajetória, marcada por desafios e conquistas, é a de uma mulher que superou preconceitos e hoje se firma como referência em transmissões esportivas, especialmente na Stock Car, principal categoria do automobilismo brasileiro.

Aos 37 anos, ela relembra sua estreia no Rally do Chile, em 2017, como um momento decisivo. "Comecei sem um entendimento profundo sobre o assunto. Estudei demais, dei a cara a bater, enfrentei o preconceito por ser estrangeira, mulher e iniciante", conta. Esse esforço incessante resultou em um amplo reconhecimento profissional, tanto nacional quanto internacional, e na inspiração que sua presença traz para mulheres que sonham em ingressar no meio automobilístico.

05/12/2024 - 04:00 Cezar Maracujá e Rafael Portugal são Cosme e Damião de Realengo

05/12/2024 - 09:04 Netflix cria competição real baseada em 'Round 6' com prêmio de R$ 1 milhão

05/12/2024 - 13:28 Rodrigo Faro anuncia saída da Record após 16 anos Leia mais

"Ter uma mulher falando com propriedade sobre a Stock Car, conhecendo os personagens e acompanhando todas as etapas, traz muita credibilidade para as transmissões esportivas", destaca Letícia, que também levanta a bandeira pela inclusão de mais mulheres nas pistas e nos bastidores, como mecânicas, engenheiras e pilotos.

No início, sua jornada foi marcada por uma preparação intensa, como ela mesma recorda: "Estudava sete, oito horas por dia, assistia a competições e trabalhei muito para aperfeiçoar meu sotaque e aprender termos técnicos em espanhol e inglês. Sempre me impus e tenho certeza que intimidei muitos homens nessa jornada".

"Ter uma mulher falando com propriedade sobre a Stock Car traz muita credibilidade" (foto: Divulgação)

Paixão pelo jornalismo esportivo

A paixão pelo jornalismo esportivo surgiu por acaso. Após trabalhar no meio da moda e perceber que aquela não era sua vocação, Letícia decidiu apostar no esporte. Sua primeira oportunidade veio na cobertura da Copa do Mundo de 2014, pela Fox Sports, experiência que abriu portas para novas empreitadas, especialmente no automobilismo.

Hoje, Letícia acumula feitos inéditos: foi a única brasileira a conduzir transmissões do World Rally Championship (WRC), cobriu in loco três edições do Rally Dakar e, há cinco anos, é apresentadora e embaixadora da Stock Car. "Se eu não puder inspirar outras mulheres, nada vale a pena. Recebo muitas mensagens de meninas que querem trabalhar com automobilismo e fico extremamente feliz em dar conselhos", afirma, revelando planos de atuar de forma mais ativa no incentivo a outras mulheres.





Retorno às passarelas

Recentemente, um convite inusitado trouxe Letícia de volta às suas origens. Após anos afastada da moda, sua antiga agência propôs o retorno às passarelas. Embora não tenha tempo para se dedicar integralmente à carreira de modelo, ela aceitou trabalhos pontuais, conciliando as oportunidades com sua agenda já intensa no esporte.

O legado do pai, o jornalista José Luiz Datena, também exerce influência em sua carreira. "Ele é um grande comunicador, e eu me espelho na capacidade que ele tem de se conectar com o público. Temos em comum a autenticidade", reflete.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Para 2025, Letícia promete novidades empolgantes no automobilismo brasileiro, com a chegada da nova geração de carros SUV na Stock Car e uma programação reformulada. Além disso, projetos de maior visibilidade para o esporte estão a caminho, solidificando seu papel como uma das vozes mais importantes do automobilismo no país.