"A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante", anuncia Rodrigo Faro

Rodrigo Faro está fora da Record após 16 anos. O apresentador disse que a decisão foi tomada em comum acordo com a emissora.





Faro publicou nota no Instagram. "[Foi] uma decisão tomada com muita reflexão e com o coração cheio de gratidão. Foram anos de aprendizado, desafios e realizações que levarei para sempre comigo", escreveu.





"A Record foi mais do que uma casa profissional; foi a emissora que me deu a oportunidade de me tornar um comunicador relevante, onde construí amizades, vivi momentos inesquecíveis, e cresci não apenas como profissional, mas também como ser humano", complementa Faro.





Ele apresentava o "Hora do Faro" desde 2014. Antes, substituiu Márcio Garcia no programa "O melhor do Brasil", além de também ter apresentado os realities "Ídolos" e "Canta comigo".





De grande aposta à queda de audiência



Rodrigo Faro chegou à emissora de Edir Macedo como uma das grandes apostas do canal. Ele construiu uma carreira bem-sucedida e, em alguns momentos, incomodou a Globo e fez o SBT virar seu freguês no Ibope seja com "O melhor do Brasil" ou o atual "Hora do Faro".





Nos últimos anos, porém, o programa dominical apresentado pelo artista perdeu fôlego na audiência. O "Hora do Faro" não ameaçava com a mesma frequência que outrora, nem mesmo o SBT.





Em retrospecto, a queda de audiência foi acontecendo sucessivamente ao longo dos últimos anos, e se acentuou no fim de 2019.

Esta, inclusive, não é a primeira vez que a renovação, ou não, do contrato de Faro gerava muito especulação. Desde 2023, o contrato não contava com cláusula de multa, o que facilitava um rompimento, que veio agora.