Liniker levou os prêmios de Álbum do Ano, Artista do Ano, Capa do Ano e MPB do Ano, todos pelo disco "Caju"

O Prêmio Multishow 2024 consagrou Liniker como a grande vencedora. A cantora ganhou os quatro principais troféus pelo álbum “Caju”: Álbum do Ano, Artista do Ano, Capa do Ano e MPB do Ano. No discurso de agradecimento, ela afirmou que foi a primeira vez em que fez algo por si mesma numa indústria em que se sente sempre a serviço do outro.

“Estou muito feliz por ter construído um álbum que pudesse me divertir e me dar de presente. Fiz um disco em que pude me celebrar e me sentir capaz e digna”, afirmou.

A outra estrela da noite foi Anitta, que ganhou prêmio especial criado e inspirado em sua trajetória nos últimos 10 anos. Ela recebeu a estatueta das mãos de Fernanda Abreu. “Anitta é nossa garota suingue sangue bom”, afirmou Fernanda.

“Minha trajetória foi sempre acreditando no impossível. Se alguém me contasse lá atrás o que iria acontecer, eu não acreditaria. Muito menos que essa cantora seria eu”, disse Anitta.

O prêmio de Samba do Ano foi para a cantora Gloria Groove, pela canção “Nosso primeiro beijo”. Ela comemorou: “Quem diria que uma drag queen ganharia essa categoria!”.





PRÊMIO MULTISHOW

Instrumentista do Ano

Amaro Freitas

Capa do Ano

“Caju” – Liniker

Produção Musical do Ano

Pretinho da Serrinha

MPB do Ano

“Caju” – Liniker

Clipe TVZ do Ano

“Mil veces” – Anitta (Dir. Jackson Tisi)

Funk do Ano

“Joga pra Lua” – Anitta, Dennis, Pedro Sampaio

Brega do Ano

“Daqui pra sempre” – Manu Bahtidão e Simone Mendes

DJ do Ano

Alok

Rock do Ano

“Do tamanho da vida” – Barão Vermelho e Cazuza

Show do Ano

Jão – Superturnê/ Rock in Rio 2024



Hit do Ano

“Escrito nas estrelas” – Lauana Prado

Samba/Pagode do Ano

“Nosso primeiro beijo” – Gloria Groove

Categoria Brasil

Norte: Viviane Batidão

Forró/Piseiro do Ano

“Casca de bala” – Thullio Milionário





Revelação do Ano

Zaynara

Axé/Pagodão do Ano

“Macetando” – Ivete Sangalo part. Ludmilla

Música Urbana do Ano

“A dança” – MC Hariel e Gilberto Gil

Pop do Ano

“São amores” – Pabllo Vittar

Gospel do Ano

“Bênçãos que não têm fim” – Isadora Pompeo





Sertanejo do Ano



“Escrito nas estrelas” – Lauana Prado



Álbum do Ano

“Caju” – Liniker

Artista do Ano

Liniker