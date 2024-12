No cenário internacional, Swift emplacou o seu último álbum até o momento, 'The Tortured Poets Department: The Antology', como mais ouvido do ano no ranking global, segundo o Spotify

FOLHAPRESS – O Spotify, serviço de streaming sonoro, apresenta nesta quarta-feira (4/12) sua Retrospectiva 2024 (Wrapped, como é chamada em inglês), e revela artistas, músicas, álbuns e podcasts mais escutados entre seus mais de 660 milhões de usuários ativos mensalmente.









Em destaque no ranking, o funk "The Box Medley Funk 2", colaboração entre The Box, MC Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, MC Laranjinha e DJ Oreia, foi a música mais ouvida no Brasil, e a cantora Taylor Swift foi consagrada como artista mais escutada globalmente pelo segundo ano consecutivo.





Para além do sucesso que liderou o ranking nacional de músicas, o funk marcou forte presença entre as dez mais ouvidas no Brasil e emplacou cinco das posições no ranking. Em quarto lugar, a música mais ouvida foi "MTG Quem Não Quer Sou Eu", colaboração entre DJ Topo, MC Leozin, Seu Jorge e MC G15, seguida por "Let's Go 4", em quinto lugar.





A sétima e a décima posição ficaram com os hits "Mtg Quero Te Encontrar" e "Aquariano Nato", respectivamente. Entre os artistas mais ouvidos no Brasil, o funkeiro MC Ryan SP se destacou no segundo lugar, enquanto MC IG e MC PH ocuparam o quarto e o quinto, respectivamente.





Estes últimos ainda tiveram seus álbuns, "Todo Mundo Odeia o IG" e "O Cara do Momento", como o sexto e oitavo mais ouvidos em sua respectiva categoria.





Por outro lado, e reforçando a tendência apontada pela retrospectiva do ano anterior, o sertanejo não ficou nada atrás, liderando algumas das categorias.





A dupla sertaneja Henrique & Juliano se destacou como a mais ouvida entre os artistas no ranking brasileiro, e a artista nacional que liderou a lista de 2023, a cantora Ana Castela, foi celebrada como a terceira do pódio. Jorge & Mateus completam a lista com na sexta posição do top 10, juntos ainda de Zé Neto & Cristiano, em sétimo lugar, Gusttavo Lima, em oitavo, e Luan Pereira, em nono.

Taylor Swift, Billie Eilish e Sabrina Carpenter no pódio





No cenário internacional, Swift também emplacou seu último álbum até o momento, "The Tortured Poets Department: The Antology", como mais ouvido do ano no ranking global. "Hit Me Hard And Soft", da cantora Billie Eilish, e "Short n' Sweet", de Sabrina Carpenter, completaram o pódio com o segundo e terceiro lugares, respectivamente. Outro álbum da cantora líder, "1989 (Taylor's Version)", lançado no fim de 2023, também apareceu entre os dez mais escutados, com a sexta posição.





No ranking das músicas mais ouvidas, Carpenter obteve o primeiro lugar com o hit "Espresso", enquanto Eilish conquistou a terceira posição com o seu "Birds of a Feather". Nessa lista, Swift marca presença apenas no nono lugar, com a canção "Cruel Summer", original de 2019 que foi relançada em 2023.

Em homenagem à artista mais escutada do ano no Spotify por todo o mundo, o streaming oferece uma série de ferramentas e easter eggs visuais.

Dentre eles, se destaca um distintivo virtual de reconhecimento, adicionado ao perfil de Swift, a aparição de animações personalizadas, adaptadas às diferentes fases da discografia da cantora no botão de reprodução das músicas e uma série de instalações espalhadas ao redor do mundo.





Em relação aos podcasts, no Brasil, o Podpah renova sua aparição no ranking, mas dessa vez em segundo lugar. A primeira posição, que a atração ocupou nos dois anos anteriores, pertence à Café Com Deus Pai, atração devocional do pastor Junior Rostirola que também aparece como o nono podcast mais ouvido em todo o mundo. O pódio nacional se completa com Psicologia na Prática.





O jornalístico Café da Manhã, produzido pela Folha de S.Paulo, emplacou a sexta posição. Veja a lista com as principais categorias da Retrospectiva Spotify 2024.





Top 5 artistas mais escutados no Spotify no Brasil em 2024:





Henrique & Juliano





MC Ryan SP





Ana Castela





Mc IG





MC PH













Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no Brasil em 2024:





"The Box Medley Funk 2", por THE BOX, Mc Brinquedo, MC Cebezinho, MC Tuto, Mc Laranjinha, Dj Oreia





"Barulho Do Foguete - Ao Vivo", por Zé Neto & Cristiano





"Gosta De Rua - Ao Vivo", por Felipe e Rodrigo





"Mtg Quem Não Quer Sou Eu", por DJ TOPO, Mc Leozin, Seu Jorge, MC G15





"Let's Go 4", por Dj GBR, Mc IG, MC Ryan SP, MC PH, Mc Davi, Mc Luki, Mc Don Juan, Mc Kadu, TrapLaudo, MC GP













Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no Brasil em 2024:





"To be (Ao Vivo Em Brasília)", por Henrique & Juliano





"O Céu Explica Tudo (Ao Vivo)", por Henrique & Juliano





"Raiz Goiânia (Ao Vivo)", por Lauana Prado





"Escolhas, Vol. 2 (Ao Vivo)", por Zé Neto & Cristiano





"Escândalo Íntimo", por Luísa Sonza













Top 5 podcasts mais escutados no Spotify no Brasil em 2024:





Café Com Deus Pai





Podpah





Psicologia na Prática





Jota Jota Podcast





Inteligência Ltda.













Top 5 playlists do Spotify mais escutadas no Brasil em 2024:





Top Brasil





Esquenta Sertanejo





Funk Hits





Pagodeira





Potência Sertaneja













Top 5 artistas mais escutados no Spotify no mundo em 2024:





Taylor Swift





The Weeknd





Bad Bunny





Drake





Billie Eilish





Top 5 músicas mais escutadas no Spotify no mundo em 2024:





"Espresso", por Sabrina Carpenter





"Beautiful Things", por Benson Boone





"Birds of a Feather", por Billie Eilish





"Gata Only", por FloyyMenor, Cris Mj





"Lose Control", por Teddy Swims













Top 5 álbuns mais escutados no Spotify no mundo em 2024:





"The Tortured Poets Department: The Anthology", por Taylor Swift





"Hit Me Hard And Soft", por Billie Eilish





"Short n? Sweet", por Sabrina Carpenter





"Mañana Será Bonito", por Karol G





"eternal sunshine", por Ariana Grande













Top 5 músicas virais - mais compartilhadas do Spotify para redes sociais - no mundo em 2024:





"Die With a Smile", por Bruno Mars, Lady Gaga





"Birds of a Feather", por Billie Eilish





"Beautiful Things", por Benson Boone





"Lose Control", por Teddy Swims





"Good Luck, Babe!", por Chappell Roan













Top 5 podcasts mais escutados no Spotify no mundo em 2024:





The Joe Rogan Experience





Call Her Daddy





Huberman Lab





This Past Weekend w/ Theo Von





The Diary Of A CEO with Steven Bartlett













Top 5 audiolivros mais escutados no Spotify no mundo em 2024:





"A Court of Thorns and Roses", por Sarah J. Maas





"The Fellowship of the Ring", por J.R.R. Tolkien





"I'm Glad My Mom Died", por Jennette McCurdy





"A Court of Mist and Fury", por Sarah J. Maas





'It Ends with Us", por Colleen Hoover