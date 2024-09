Os 10 artistas com mais ouvintes mensais em 2024 no Spotify

O ano de 2024 já se encontra em seus últimos meses e agora temos uma lista com os 10 artistas com mais ouvintes mensais no Spotify deste ano.

Todos esses dados são atualizados pelo Spotify a cada 24 horas e exibidos publicamente nos perfis oficiais de todos os artistas. Esta lista é um excelente indicativo dos grandes nomes da música mundial mais populares na plataforma.

No ranking, figuram importantes nomes da atual cena do pop mundial, como Taylor Swift, Billie Eilish e The Weeknd. Também há espaço para Drake, Coldplay e Post Malone, mas a única baixa nesta lista é a badalada estrela pop emergente Sabrina Carpenter que, desde agosto, acabou saindo do TOP 10 dos artistas com mais ouvintes mensais no Spotify.

Confira:

10. Ariana Grande - 72,8 milhões de ouvintes mensais

9. Drake - 73 milhões de ouvintes mensais

8. David Guetta - 72,2 milhões de ouvintes mensais

7. Eminem - 75,7 milhões de ouvintes mensais

6. Rihanna - 80,1 milhões de ouvintes mensais

5. Post Malone - 80,5 milhões de ouvintes mensais

4. Coldplay - 81 milhões de ouvintes mensais

3. Taylor Swift - 91,6 milhões de ouvintes mensais

2. The Weeknd - 99,8 milhões de ouvintes mensais

1. Billie Eilish - 100,1 milhões de ouvintes mensais