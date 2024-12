FOLHAPRESS - José Luiz Datena é o novo nome do SBT. A emissora anunciou, nesta quarta-feira (4/12), a contratação do jornalista.





A estreia do apresentador na emissora de Silvio Santos será na próxima segunda-feira (9/12), à frente do "Tá na hora".





A Band e ele decidiram encerrar sua relação contratual após 21 anos. O anúncio foi feito no último dia 28, em comunicado oficial. Datena recusou proposta da RedeTV! e encaminhou acordo com o SBT.

"Em comum acordo, Band e o apresentador José Luiz Datena encerram o contrato. Datena comandou com sucesso e grande audiência durante anos o programa Brasil Urgente, assim como participou brilhantemente de coberturas esportivas e programas de entretenimento", disse a nota.





Na emissora do Morumbi, ele comandou por anos o Brasil Urgente e fez outros programas, como Quem "Fica em pé" e "Agora é domingo". Em 2024, foi candidato à prefeito de São Paulo, mas teve desempenho ruim nas urnas, com menos de 2% de votos.





Além disso, ficou marcado por ter dado uma cadeirada em um debate na TV Cultura no concorrente Pablo Marçal. Ele processou o ex-concorrente por danos morais.













Confira o comunicado na íntegra





"A direção do SBT tem o prazer de anunciar oficialmente que José Luiz Datena, um dos mais renomados comunicadores da televisão brasileira, é o mais novo contratado da emissora. Datena traz todo o seu talento na apresentação de programas jornalísticos para abrilhantar a programação do SBT já a partir desta segunda-feira, 9 de dezembro, no comando do programa "Tá na hora". No mesmo dia, Marcão do Povo assumirá a apresentação de parte do jornalístico Primeiro impacto".





Lançado em 2024, o 'Tá na hora' leva informação e prestação de serviço, ao vivo, para o público do SBT de segunda a sexta-feira nos finais da tarde. A atração acompanha o cotidiano do brasileiro com foco em facilitar a vida do espectador. O programa conta com a participação do Comandante Hamilton e repórteres espalhados pelos quatro cantos do Brasil.





'Vir para o SBT é cumprir o meu sonho de trabalhar na casa que foi montada pelo maior apresentador de todos os tempos. Silvio Santos foi e sempre será o meu ídolo e a minha referência', celebra Datena.





Para Mauro Lissoni, diretor de programação e artístico do SBT, a chegada de Datena faz parte de um planejamento estratégico para a grade de programação. "Essa aposta reforça a missão da emissora em continuar inovando e entregando conteúdo de qualidade aos nossos espectadores", destaca.