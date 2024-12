"Cinema, aspirinas e urubus", com João Miguel e Peter Ketnath, abre a mostra dedicada a Marcelo Gomes, no Centro Cultural Unimed-BH Minas







Começa nesta quarta-feira (4/12) a mostra “4x Marcelo Gomes” com a exibição de “Cinema, aspirinas e urubus” (foto), às 18h20, no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes).

Com curadoria de Samuel Marotta, a mostra dedicada ao diretor pernambucano estreia no momento em que o cineasta está em cartaz em todo o país com sua obra mais recente, “Retratos de um certo Oriente”. Ao lado do produtor Ernesto Soto, Gomes comenta o longa no próximo sábado (7/12), às 16h, também no centro cultural.

O filme, em cartaz em BH, foi agraciado com o prêmio Colón de Oro de melhor filme no Festival Ibero-Americano de Huelva, na Espanha. O longa é baseado em livro de Milton Hatoum e retrata a história de imigrantes libaneses no Brasil.

Além de “Cinema, aspirinas e urubus”, serão exibidos alguns de seus filmes mais famosos, como “Viajo porque preciso, volto porque te amo” e “O homem das multidões”.





Olhar social

Marcelo Gomes é também roteirista e produtor. Seus filmes trazem às telonas um olhar agudo sobre a realidade sociocultural brasileira, debruçando-se, principalmente, sobre o Nordeste do país. Realizou parcerias com grandes nomes do cinema nacional contemporâneo, como Karim Aïnouz e Cao Guimarães.

Os ingressos para a mostra, incluindo a sessão comentada pelo diretor, custam R$ 5, à venda na bilheteria local ou pelo site https://minastenisclube.com.br/cultura, onde também consta a programação completa.