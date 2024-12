A união de um músico carioca e um cearense só podia resultar em boa coisa. Prova disso é o álbum “Aracati” (Jasmin Music), produzido a quatro mãos pelo compositor, arranjador e violoncelista Jaques Morelenbaum e pelo cantor, compositor, produtor e instrumentista Ricardo Bacelar.



O disco traz 10 músicas inéditas, sendo três compostas pela dupla. Nove são instrumentais e apenas uma é cantada por Bacelar. “Foram duas etapas, em um processo de criação, isolados do mundo, em uma praia deserta, chamada Aracati, no litoral cearense, de uma beleza ímpar, dedicado à música, praticamente, o dia inteiro”, conta Morelenbaum.

“Um pouco de praia de manhã e ao final do dia, passeios a cavalo, contato com a natureza e muita inspiração para criar. Depois disso, uma semana inteira no estúdio Jasmin Music, de Ricardo Bacelar, no qual há condições de se tirar o melhor som possível”, descreve. A dupla já prepara o segundo volume do disco.

O violoncelista carioca diz que as músicas compostas durante a semana que passaram em Aracati se relacionam com eventos ocorridos lá e cita a faixa “Fogueira” como exemplo disso. Ele afirma que ambos sentiram a presença do multi-instrumentista carioca Egberto Gismonti nessa música, principalmente por se tratar de um baião.



Além das três parcerias que a dupla compôs em Aracati, o álbum traz “Quando a noite vem” (Ricardo Bacelar/Giuliano Eriston), a única cantada do disco; “Falésias” (Ricardo Bacelar /Luciano Raulino), além de temas que os dois já haviam composto sozinhos.



Celular recuperado

Em “Milagres”, Morelenbaum conta que os dois foram ver o pôr do sol e ele deixou seus pertences em cima de uma pedra. “Entramos no mar e, quando olhei para trás, a maré havia levado as minhas coisas, incluindo o meu celular, felizmente recuperado por um morador local. Então resolvemos relacionar essa música com o acontecido.”



Bacelar diz que a influência do lugar deu a eles “melodias, sentimentos”. Ele aponta no álbum “um traço nordestino” e diz ser “um disco minimalista, com a participação do Oto Júnior na percussão”. “Aracati” é, segundo ele, “um álbum sem truques, muito verdadeiro, com muita coisa gravada ao vivo, com piano, percussão, cello e teclados".



Jaques Morelenbaum e Ricardo Bacelar se conheceram em 2022, durante a gravação do álbum “Andar com Gil” (Jasmin Music), de Delia Fischer e Bacelar, do qual o violoncelista participou na faixa “Prece”, ao lado de Gilberto Gil. Em novembro do ano passado, gravaram juntos “O meio do mundo”, tema de Bacelar, lançado como single. O músico carioca também participou do recém-lançado álbum “Donato” (Jasmin Music), que Leila Pinheiro e Bacelar dedicaram à obra de João Donato (1934-2023).

