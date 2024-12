O ator sul-coreano Park Min-jae morreu aos 32 anos nessa segunda-feira (2/12), durante uma viagem na China. A causa da morte foi uma parada cardíaca. A notícia foi confirmada pela Big Title, agência do artista.

O funeral de Min-jae acontecerá nesta quarta (4/12) no Seoul National University Hospital, na capital da Coreia do Sul. Seu enterro, no entanto, ainda não foi confirmado.

Mesmo com poucos trabalhos, a carreira de Min-jae ficou marcada por sua versatilidade. Confira a seguir os principais doramas em que o ator participou e onde você pode assisti-los.



"As três irmãs" (2022)



Inspirado no clássico livro americano "Little women" (1868), com pequenas referências a obra, a trama dramática aborda três irmãs que se envolvem em uma disputa com uma das famílias mais ricas e influentes da Coreia do Sul.

Dirigido por Kim Hee-won e disponível na Netflix, o dorama tem uma abordagem misteriosa para os jogos de poder que envolvem as protagonistas.

"Call it love" (2023)

Disponível no Disney+, este foi o último trabalho de Park Min-jae antes de sua morte. O dorama é um melodrama que trata de amor, perdão e empatia.

Na narrativa, Shim Woo-joo (Lee Sung-kyung) é expulsa de sua própria casa pela amante de seu pai após a morte do homem. Na busca por vingança, ela descobre uma paixão pelo filho da amante, Han Dong-Jin (Kim Young-kwang), que deveria ser seu pior inimigo.

"Tomorrow" (2022)

Em uma mistura de ação e fantasia, este dorama dirigido por Kim Tae-yoon e Sung Chi-wook traz a história de anjos do submundo que, após trabalharem por anos como acompanhantes de espirítos, ocupam agora a função de salvar aqueles que não querem mais viver.

A produção de 16 episódios está disponível na Netflix.