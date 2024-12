"Eu vou dar tudo de mim. Estou estudando bastante e me preparando para que eu consiga suprir essa expectativa do público", afirmou o economista

O ex-BBB Gil do Vigor volta ao reality show em 2025 como apresentador de um quadro fixo da Globo. Ele e a jornalista Ceci Ribeiro vão comandar o Bate Papo BBB.





O quadro do reality show é uma conversa ao vivo com o eliminado da semana no Globoplay, serviço de streaming da emissora.

"Eu vou dar tudo de mim. Estou estudando bastante e me preparando para que eu consiga suprir essa expectativa do público", afirmou o economista em comunicado enviado ao F5. "Mas precisa ter uma empatia. Nós que vivemos essa experiência entendemos que aquele momento é de muito choque, de descompressão."





Ceci começou carreira no rádio e comandou por 15 anos programas de entretenimento na TV Integração, afiliada da Globo em Minas Gerais.





"Estou me dedicando muito a aprender e trabalhar para entregarmos um programa à altura do que o público espera. E fã de BBB é exigente, eu sei porque sou dessa turma".





A também ex-BBB Beatriz Reis e o jornalista Thiago Oliveira são os responsáveis por fazer entradas ao vivo ao longo da programação da emissora para atualizar movimentações da casa ao público.