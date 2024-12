"Cosme e Damião – Quase santos" leva o clima irreverente do subúrbio carioca para a tela do Globoplay

Cézar Maracujá e Rafael Portugal serão quase santificados em “Cosme e Damião: Quase santos”, série que estreia nesta quinta-feira (5/12), na plataforma Globoplay. Em parceria com o Multishow e com o Porta dos Fundos, a produção traz o cotidiano de vendedores de doce no bairro de Realengo, no subúrbio do Rio de Janeiro.



“Damião é um cara muito aberto, muito livre. Já o Cosme é o equilíbrio dessa relação, é um cara muito empenhado, corre atrás das coisas”, diz Portugal, que fala também sobre o ambiente em que se passa a série.



“A série representa muitos subúrbios do Brasil. Não é um condomínio fechado, são ruas em que todo mundo circula. Acho que a gente conseguiu trazer toda essa realidade, sem deixar nada de fora”, diz o ator. “A gente fala sobre subúrbio, mas fala sobretudo sobre Brasil”, completou Maracujá.



Portugal, idealizador da história, disse que apesar de Cosme e Damião serem os protagonistas, todos os personagens também aparecem na mesma medida. “É uma série sobre a vida no subúrbio. Era importante que todos fossem protagonistas”, observa.

Periferia em destaque

Entre os personagens estão Vó Nilza (Dhu Moraes), avó de sangue de Cosme, cuja casa é ponto de encontro do bairro, sempre de portas abertas. É lá onde mora Katiadeise (Flávia Reis), a tia de Cosme e enteada de Nilza. A moça coleciona pelo bairro e flerta com todos, inclusive com os amigos do sobrinho, como Dubai (Estevam Nabote), o faz-tudo da região.



Há ainda a mototaxista Rebecca (Raquel Villar), paixão platônica de Damião. Cria de Realengo, a jovem é neta postiça de Nilza e a “voz da razão” quando a dupla de protagonistas comete algum deslize. Golinho (Pedro Ottoni), o barbeiro, e Pardal (Thelmo Fernandes), segurança da rua, também divertem o público com suas aventuras.

Portugal contou que a série é uma realização pessoal. “É uma realização muito grande. Quem sabe a maior da minha vida”, comemorou ele, enfatizando que está ao lado do seu parceiro Maracujá, que foi seu padrinho no seu casamento com Vaneli Portugal.

“Eu sou bem pessimista e tinha medo de não dar certo", diz. Com o apoio de Maracujá, o comediante escreveu a ideia, comprada pelo Globoplay, pelo Multishow e pelo Porta dos Fundos.



A produção tem direção-geral de Ian SBF, direção de Rodrigo Van Der Put e Vinícius Videla, direção artística de Caíto Mainier, redação final de Maurício Rizzo e roteiro de Joana Penna, Bruna Trindade, Gustavo Vilela e Matheus Mad.

”COSME E DAMIÃO: QUASE SANTOS”



Disponível a partir desta quinta-feira (5/12), no Globoplay.