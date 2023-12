Correio Braziliense

O tradicional especial de fim de ano do Porta dos Fundos não será exibido em 2023. O programa, que já estava gravado e tinha previsão de estreia para este mês no Paramount+, seria estrelado por Fábio Porchat em formato de Stand-Up.

Segundo comunicado do Porta dos Fundos encaminhado ao Correio, o cancelamento do especial ocorreu porque "Humor é timing o timing para esse lançamento não é o adequado". De acordo com o portal Splash, do Uol, o motivo do cancelamento seria a guerra entre Israel e Hamas, que começou em setembro.

"Decidimos não lançar o Especial de Natal este ano. Quando ele foi escrito e filmado o mundo não enfrentava o que enfrenta hoje. Humor é timing e o timing para esse lançamento não é o adequado. A atual conjuntura pode fazer com que o olhar cômico do Especial de Natal se transforme em outra coisa. Qualquer novidade será comunicada oportunamente", diz o comunicado.

O especial foi gravado em agosto, em Niterói, no Rio de Janeiro, antes da guerra começar e falaria sobre o Velho Testamento da Bíblia em formato de Stand-Up.