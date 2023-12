Dois homens foram presos com cerca de 10 kg de pasta base de cocaína, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, nessa segunda-feira (11/12). No mesmo carro onde estava a droga, havia uma série de imagens e objetos religiosos, usados como disfarce.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fazia fiscalização de rotina na rodovia BR-365 quando abordou o carro. O que chamou atenção dos policiais foi o nervosismo do motorista e do passageiro, o que os levou a responderem de maneira desencontrada aos questionamentos da PRF.

Inicialmente, eles alegaram ter saído de Rio Verde (GO) e que estariam em missão para uma vertente religiosa cristã, inclusive apresentando material religioso no veículo, como panfletos, livros e bíblias. Mas cada um disse uma coisa em relação à origem e destino.

A desconfiança dos policiais foi confirmada quando, em vistoria no interior do veículo, a equipe da PRF localizou, dentro do estepe do carro, dez tabletes de pasta de base de cocaína, cada uma com aproximadamente 1 kg. O material foi avaliado em R$ 1 milhão.

Flagrados, os homens, de 28 e 30 anos, confessaram ter buscado a droga na Bolívia e que a levaria até a cidade de Cachoeiro de Itapemirim (ES), local onde moram. Pelo transporte, ganhariam R$ 20 mil como pagamento.

Droga e veículo foram apreendidos e levados, assim como os presos, para a sede da Polícia Federal em Uberlândia. Eles responderão pelo crime de tráfico internacional de drogas.