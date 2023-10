677

O grupo de pagode Menos é mais trouxe a turnê “Churrasquinho” a Belo Horizonte no último sábado (7/10). Em quatro horas ininterruptas de música, a banda teve participações especiais, como Matheus Fernandes, Suel e BG, que se juntaram ao grupo para fazer o público cantar grandes sucessos.





Em entrevista ao Estado de Minas antes de subir ao palco, o Menos é mais se mostrou empolgado com a recepção do público mineiro. “Cada cidade que a gente passa é uma energia diferente e pessoas maravilhosas nos recepcionando. Estamos muito felizes de estar aqui em BH hoje e poder fazer um pagode para todo mundo que está aí. Com certeza, vai ser inesquecível”, contou Paulinho Félix.





A música não parou um minuto durante o longo show. Com Matheus Fernandes, eles cantaram o sucesso "Lapada dela", que está há semanas no Top 10 do Spotify, além de canções de sucesso do MF, como "Balanço da rede" e "Baby me atende".

O cantor BG também subiu no palco com o grupo e cantou músicas que já compôs para outros artistas, como "Até Que Durou", de Péricles, "Sinto Sua Falta", do Ferrugem, "Pouco a Pouco", do Dilsinho. Suel também touxe seus sucessos como "Me assume ou me esquece".

Grupo Menos é Mais trouxe a turnê 'Churrasquinho' para Belo Horizonte no último sábado (7/10) Vianello Assessoria/Divulgação





O projeto “Churrasquinho” foi o que consagrou o grupo como um dos maiores nomes do pagode no país. A turnê nasceu a partir dos audiovisuais “Churrasquinho” e “Churrasquinho 2”, que fizeram um grande sucesso na pandemia e levou o nome do Menos é Mais para o Brasil, com regravações como “Melhor eu ir/Ligando os Fatos/Sonho de Amor/Deixa eu te querer”. Os dois projetos somam mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube.





Tudo começou com um evento no “quintal de casa” com os amigos, em um teste de imagem e som. Em uma brincadeira, o grupo decidiu que esse momento de descontração viraria um grande evento.