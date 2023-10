677

Paul McCartney faz oito shows no Brasil, com sessões extras em São Paulo e BH Mary McCartney/Instagram Paul McCartney

Paul McCarney abriu nova data em BH. Além do show de 3 de dezembro na Arena MRV, cujos ingressos se esgotaram rapidamente, o ex-beatle vai cantar no dia seguinte (4/12) no novo estádio do Atlético, às 20h. Vendas para sócios-torcedores do Galo começaram nesta segunda (9/10). A partir desta terça-feira (10/10), estarão disponíveis ingressos para o público em geral, tanto em vendas on-line como presenciais.

Nesta terça (10/10), a aquisição on-line pode ser feita na plataforma Eventim, com taxa de 20%. As vendas presenciais ocorrerão das 13h às 17h, na bilheteria da Arena MRV (Rua Cristina Maria de Assis, 202), sem taxa de conveniência. Aceitam-se dinheiro ou cartões MasterCard, American Express, Visa e Elo.





A partir de quarta-feira (11/10), as compras poderão ser feitas também na Loja Eventim, no 5ª Avenida (Rua Alagoas, 1.314, Savassi), que funciona de segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 15h. É necessária a comprovação do direito à meia-entrada. A venda está limitada a seis ingressos por CPF (duas meias no máximo).

A temporada brasileira da “Got back tour” começa em 30 de novembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A seguir vêm as cidades de Belo Horizonte (3 e 4/12), na Arena MRV; São Paulo (7, 9 e 10/12), no Allianz Parque; Curitiba (13/12), no Estádio Couto Pereira; e Rio de Janeiro (16/12), no Maracanã.

Paul falou uai em 2013

Ao anunciar sua volta ao país em 2023, McCartney brincou com os fãs. “OK, OK. Eu ouvi vocês. Estou indo ao Brasil”, disse em vídeo, no site oficial da turnê. Em 1990, o ex-beatle fez seu primeiro show no país, cantando para o Maracanã lotado. Em 2013, Paul veio “falar uai” em Minas, durante a turnê “Out there”. Estreou em BH com o Mineirão lotado, atendendo à campanha de jovens mineiros batizada “Paul vem falar uai”.





Naquela noite, o astro chamou ao palco as meninas organizadoras dessa ação e realmente falou “uai”, para delírio da plateia.





Em 2017, o ex-beatle voltou à capital mineira e encantou o público. Requebrou durante a canção “And I love her” e foi ovacionado no Mineirão.





Em 2019, Paul trouxe a turnê “The freshen up tour” ao país. Porém, sem falar uai. Cantou apenas em São Paulo e Curitiba, tocando “Back in Brazil”, composta por ele em homenagem aos brasileiros, faixa do disco “Egypt station” (2018).

'GOT BACK TOUR'

Ingressos para show do dia 4/12, às 20h, na Arena MRV. À venda nesta terça (10/10) na plataforma Eventim, com taxa de 20%, e na bilheteria da Arena (Rua Cristina Maria de Assis, 202), das 13h às 17h. A partir de quarta (11/10), vendas na Loja Eventim (5ª Avenida, Rua Alagoas, 1.314, Savassi), aberta de segunda a sexta, das 10h às 19h, e aos sábados, das 10h às 15h. Inteira: R$ 990 (pista premium), R$ 650 (pista), R$ 780 (cadeiras inferior/leste e inferior/oeste), R$ 600 (inferior sul) e R$ 480 (cadeira superior). Meia-entrada na forma da lei.