Menos é Mais faz show no Campus Buritis do UniBH neste sábado (7/10) Reprodução/Instagram

O grupo Menos é Mais, fenômeno do pagode, chega a Belo Horizonte neste sábado (7/10), no Campus Buritis do UniBH, a partir das 14h, com a turnê "Churrasquinho". São seis horas de show com o palco 360° para o público se sentir em uma roda de samba com Duzão, Gustavo Goes, Jorge Farias, Paulinho Félix e Ramon Alvarenga.