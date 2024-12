Os fãs dos filmes de super-heróis estão em polvorosa com o primeiro trailer de "Superman", dirigido por James Gunn. A prévia foi divulgada nesta quinta-feira (19/12) e mostra o personagem sendo representado por David Corenswet, de "Twisters" e "Pearl". Pelo teaser é possível ver que o novo longa vai revisitar pontos importantes da história dos quadrinhos, como uma volta a Smallville, o romance com Lois Lane, a profissão de repórter no Planeta Diário, além da parceria com Krypto, o supercão.





O teaser começa mostrando o herói caído no gelo, sangrando e pedindo ajuda ao seu amigo de quatro patas. A história vai focar na juventude de Clark Kent, logo que ele deixa Smallville e vai se tornar repórter em Metrópoles, ao mesmo tempo que dá seus primeiros passos como super-herói. No entanto, não vai ser uma história que mostra o surgimento do Superman, como já foi apresentado anteriormente no cinema.

“Desde o início, estamos vendo um lado do Superman um pouco diferente do que normalmente vemos em tela. Este filme, no final das contas, não é sobre poder. Este filme é sobre – entendam meu uso da palavra – um ser humano, e quem ele é como pessoa. E como uma pessoa que está lutando com seu dia a dia. E nós vemos este aspecto diferente dele no início do trailer. Então, achei que era um lugar legal para começar o trailer”, justificou o diretor, James Gunn, ao site brasileiro Omelete.

Mesmo com poucas informações, o público parece aprovar a novidade. Veja alguns comentários:

Vai ter marmanjo chorando no cinema vendo o Kripto salvar o Superman



E o marmanjo vai ser eu, coisa linda demais pic.twitter.com/5JlfP0XSor — Good Nerd (@GoodNerd23) December 19, 2024









MANO JURO NÃO PARECE A MESMA PESSOA PQP



bom dms #superman pic.twitter.com/xPDjgSfVbR — sanguinário (@edsangui) December 19, 2024





O SÍMBOLO DA ESPERANÇA! Em meio à guerra, uma criança hasteia bandeira com o símbolo do Superman e chama ele pedindo ajuda. CINEMA! pic.twitter.com/9D1GNr77mB — Nação Multiversal (@nmultiversal_) December 19, 2024





depois de 11 anos sem filme, o PRIMEIRO E MAIOR SUPER HERÓI DO MUNDO retorna aos cinemas #superman pic.twitter.com/5dFdH42K54 — ivy W/ (@merasnixx) December 19, 2024

Além de David Corenswet, o elenco conta com Rachel Brosnahan, de “A maravilhosa Sra. Maisel”, como Lois Lane; Nicholas Hoult, de “Mad Max: estrada da fúria”, na pele do vilão Lex Luthor; e Skyler Gisondo, de “Licorice Pizza”, no papel de Jimmy Olsen, o melhor amigo do herói. Wendell Pierce viverpa Perry White, o editor-chefe do Planeta Diário.







O filme ainda trará outros heróis da DC. Nathan Fillion será o Lanterna Verde. Já Isabela Merced será Mulher-Gavião; Edi Gathegi fará o Sr. Incrível e Anthony Carrigan está no papel de Metamorfo.





“Superman” está com o lançamento marcado para 10 de julho de 2025, e será o primeiro filme do novo DCU.