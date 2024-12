O show “RC 50”, especial de Roberto Carlos que celebra 50 anos de parceria entre o Rei e a TV Globo, vai ser exibido nesta sexta-feira (20/12), logo após a novela “Mania de você”. O espetáculo foi gravado no Allianz Parque, em São Paulo, em 27 de novembro.

No palco, RC recebe Gilberto Gil, Zeca Pagodinho, Wanderléa, Chitãozinho & Xororó, João Barone, Paulo Ricardo e Frejat, além das atrizes Sophie Charlotte, Letícia Colin e Dira Paes.

No show, o público revisitou as diferentes fases da carreira do cantor e entoou seus maiores sucessos. O repertório começou com “Esse cara sou eu” e seguiu com “É preciso saber viver”, “Detalhes” e “Quando”.

“Estar com o Roberto sempre é maravilhoso. A gente mais se diverte do que fala de trabalho. São muitas histórias. Mais novo, eu morava em Xerém, todo mundo se reunia na sala para assistir ao 'especial do Roberto Carlos'. A família toda ficava na expectativa para ver o Rei”, declarou Zeca Pagodinho, em material enviado à imprensa.

O baiano Gilberto Gil não poupou elogios ao anfitrião. "O Roberto Carlos é um contemporâneo, um colega e um dos grandes criadores da música popular brasileira, responsável por uma fase áurea da música do povo brasileiro. É um prazer enorme estar com ele de novo, não só pela dimensão artística, mas especialmente pela dimensão pessoal. Estar ao lado de Roberto é sempre um momento de calmaria, de tranquilidade, de reflexão e de afeto profundo”, afirmou o fundador da Tropicália,