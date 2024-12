Criado pela dupla de quadrinistas norte-americanos Joe Shuster e Jerry Siegel, o personagem Superman, identidade secreta do jornalista Clark Kent, teve sua primeira aparição na revista Action Comics #1, em 1938. Originário do planeta Krypton, Kal-El, nome de batismo do super-herói, foi mandado para a Terra após seu pai, um cientista, descobrir que seu planeta natal seria destruído.



Rosto de Christopher Reeve ainda hoje é o mais associado à figura do Super-Homem. Ator estrelou "Superman: O filme" em 1978 Reprodução

A nave que transportava Kal-El acabou sendo encontrada por Jonathan e Martha Kent, que adotaram o menino e lhe deram o nome de Clark. Detentor de poderes sobre-humanos, como força e velocidade, Clark acabou se mudando para Metrópolis, onde dividia seu tempo salvando civis e trabalhando como repórter no Planeta Diário.

Ao longo das décadas, o super-herói dos quadrinhos foi adaptado diversas vezes para a TV e cinema. Com a chegada de “Superman: O legado”, novo filme dirigido por James Gunn previsto para 2025, vale relembrar alguns dos atores que já interpretaram Clark Kent nas telas.

Kirk Alyn

Kirk Alyn foi o primeiro artista a interpretar o Homem de Aço em live-action. Realizado em 1948, "Superman", seriado de 15 episódios exibido semanalmente nos cinemas, foi dirigido por Spencer Gordon Bennet e produzido pela Columbia Pictures. Na série, a origem do super-herói é explorada, bem como seu embate com a rainha do submundo, a Mulher-Aranha (Carol Forman).

Kirk Alyn foi o primeiro ator a interpretar o Homem de Aço em live-action, em 1948 Reprodução

Em 1950, Alyn voltou a vestir a capa do herói em “Atom Man vs. Superman”. Neste segundo seriado, Superman precisava proteger Metrópolis dos ataques de Lex Luthor (Lyle Talbot) e do misterioso Homem-Átomo.

Christopher Reeve

Em 1978, Christopher Reeve, cujo rosto ainda hoje é o mais associado à figura do Super-Homem, foi escalado para interpretar o herói no primeiro filme do que se tornaria uma quadrilogia de sucesso. O longa de estreia, “Superman: O filme”, foi dirigido por Richard Donner e acompanha a tradicional história de origem de Clark Kent, além de apresentar o interesse romântico do herói, a jornalista Lois Lane (Margot Kidder), e seu arqui-inimigo, Lex Luthor (Gene Hackman).

Christopher Reeve em "Superman: O filme" Reprodução

Os outros três filmes da franquia foram lançados em 1980, 1983 e 1987. Em 1995, Reeve ficou tetraplégico após sofrer uma queda de cavalo durante um campeonato de hipismo. O ator ainda fez participações na série Smallville, como Dr. Swann.

Tom Welling

Tom Welling interpretou o Super Homem por dez anos, de 2001 a 2011, na série de TV “Smallville”. No Brasil, a produção que explorava a adolescência e início da vida adulta de Clark Kent foi transmitida na TV aberta, pelo SBT.

Em Smallville, cidadezinha do Kansas, o filho dos fazendeiros Jonathan (John Schneider) e Martha Kent (Annette O'Toole) precisa lidar com sua origem extraterrestre e com o desenvolvimento de seus poderes. Durante a produção, Clark tenta salvar a cidade de diversos perigos, enquanto esconde seu interesse romântico por Lana Lang (Kristin Kreuk) e lida com uma relação conflituosa com Lex Luthor (Michael Rosenbaum).

Tom Welling interpretou o Super Homem por dez anos, de 2001 a 2011, na série de TV “Smallville”. Reprodução

Henry Cavill

Último Superman dos cinemas, Henry Cavill fez sua estreia como Clark Kent em 2013, em “O Homem de Aço”, de Zack Snyder. O ator reprisou o papel em “Batman vs. Superman: A origem da justiça” (2016), em que contracenou com Ben Affleck, que deu vida ao Homem Morcego, e no longa “Liga da Justiça”, de 2017.

Em 2022, foi anunciado que Cavill não mais representaria o herói na DC. Após James Gunn assumir a direção do estúdio, uma reestruturação criativa foi realizada, o que levou à decisão de reiniciar o universo cinematográfico focado nos heróis dos quadrinhos. A fim de apresentar um Clark Kent mais jovem, outro ator deveria ser escalado para o papel, deixando Henry Cavill, com então 39 anos, fora dos projetos envolvendo o Homem de Aço.

Em 2022, foi anunciado que Cavill, então com 39 anos, não mais interpretaria o Superman na DC Reprodução/DC

David Corenswet

O mais novo Superman dos cinemas, David Corenswet, de 31 anos, foi escolhido para interpretar o super-herói em “Superman: O legado”. No filme, que teve primeiro trailer divulgado nesta quinta-feira (19/12), Clark Kent precisa se reconciliar com sua herança Kryptoniana.

David Corenswet nasceu em 1993, nos Estados Unidos, e ganhou notoriedade ao participar do filme “Pearl” (2022), com Mia Goth, e do blockbuster “Twisters” (2024). Na TV, fez aparições em séries de sucesso, como “House of cards” (2013-2018) e “The politician” (2019-2020).

David Corenswet é o novo Superman da DC. Filme com o ator no papel de herói estreia em 2025 Reprodução/DC

Além de Corenswet, o elenco do novo “Superman” conta com Rachel Brosnahan (Maravilhosa Sra. Maisel), no papel de Lois Lane, Nicholas Hoult (The great) interpreta Lex Luthor e Milly Alcock (A casa do dragão) dará vida à Supergirl.

