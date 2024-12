Tiago Leifert está de volta à televisão e, desta vez, assumirá um novo desafio no SBT. Segundo o colunista Flavio Ricco do portal LeoDias, após negociações avançadas, o ex-apresentador da Globo está prestes a assinar contrato com a emissora, marcando sua estreia como narrador esportivo titular.

A aguardada oficialização do acordo deve ocorrer nos próximos dias, com estreia programada para 21 de janeiro, durante uma partida da Liga dos Campeões.







O retorno de Tiago Leifert ao mundo esportivo representa um novo capítulo em sua carreira, que começou aos 16 anos, como repórter do antigo programa “Desafio ao Galo”. Após estudar nos Estados Unidos, ele ingressou na TV Vanguarda, afiliada da Globo, como editor e apresentador. Posteriormente, destacou-se no SporTV e consolidou sua trajetória como apresentador do “Globo Esporte”, do “Big Brother Brasil” e do “The Voice Brasil”.

A saída de Cleber Machado abriu caminho para Tiago assumir o posto de narrador esportivo no SBT, ampliando a aposta da emissora em talentos reconhecidos no mercado.

Tiago Leifert saiu da Globo no fim de 2021. Nos últimos anos, o apresentador decidiu voltar a focar sua carreira no esporte. Ele se dedicou por dois anos ao canal “3 na área”, no YouTube, e nos últimos meses criou o “Tiagol”, seu canal próprio na plataforma.