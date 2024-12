Há mais de dois milênios, uma estrela brilhou intensamente nos céus de Belém e indicou para Maria e José um estábulo onde a mulher poderia dar à luz a Jesus Cristo. Pastores da região e três Reis Magos do Oriente, alertados por um anjo, chegaram ao local para testemunhar o nascimento, trazendo presentes como ouro e mirra.



O acontecimento é considerado, mesmo por não cristãos, como um marco histórico, determinando a criação do calendário gregoriano. No entanto, diante de reconhecida magnitude, é intrigante imaginar como os habitantes da pequena cidade encararam a realidade de serem testemunhas deste fato.



É a partir dessa perspectiva que a mineira Maria Clara Machado escreveu, em 1953, a peça “O boi e o burro no caminho de Belém”. A obra aborda o nascimento do Menino Jesus sob o olhar de dois humildes animais do estábulo – o boi e o burro –, personagens centrais no tradicional presépio natalino.



De forma lúdica e bem-humorada, a história é narrada pelos protagonistas, enquanto eles mesmos tentam compreender o que está acontecendo em seu modesto lar. “Eles vão descobrindo ao longo da peça. Aos poucos, percebem que o dia está estranho. Então, de repente, aparece essa estrela brilhante no céu, depois chegam os reis e esses personagens são um pouco cômicos. Quando cai a ficha dos protagonistas de que Jesus vai nascer lá, eles se desesperam para arrumar o local”, explica a atriz e diretora Fernanda Vianna.

Ao lado do maestro Ernani Maletta, Fernanda é responsável pela nova montagem do texto, que será apresentada gratuitamente na Funarte MG, nesta sexta (20/12), às 20h, e no sábado (21/12) e domingo (22/12), às 16h. Desta vez, Evandro Heringer interpreta o boi, enquanto Leticia DiCássia dá vida ao burro.







No final de 2020, os diretores estrearam a peça no CCBB BH, em um momento em que a pandemia parecia chegar ao fim. Contudo, com a realidade da propagação da doença e da restrição de público, a temporada precisou ser interrompida, retornando agora em uma espécie de reestreia.



No texto de Maria Clara Machado, as músicas desempenham papel essencial, dialogando diretamente com a experiência dos animais protagonistas. Para Fernanda Vianna, era fundamental que o canto tivesse impacto marcante, o que levou à criação doe um coral de anjos no palco.

Posicionados ao lado do boi e do burro, os anjos desempenham um papel simbólico de "fadas madrinhas", oferecendo suporte aos personagens sem que eles notem suas presenças.



Caymmi e Gonzaguinha

As canções do espetáculo têm origem multicultural, abrangendo diferentes países e épocas. Ernani Malleta se inspirou na lista de músicas indicadas por Maria Clara Machado – para a peça original – e realizou extensa pesquisa de canções natalinas contemporâneas e regionais.



Assim, além das tradicionais “Le sommeil de l’enfant”, “Pastorinhas” e “Marcha dos Reis Magos”, o espetáculo inclui “La estrella” (Emilio Dublanc e Amilcar Urbano Sosa), “Acalanto” (Dorival Caymmi) e “Cadê o boi” (Tavinho Moura e Gonzaguinha).



“Nós buscamos para as canções ritmicidade e sonoridade mais brasileiras, porque a peça foi construída aqui em Minas Gerais. Então, mesmo as músicas da Europa têm essa regionalidade. A última música é uma canção nordestina que reforça que sem o povo o Natal não presta, e o trabalho é sobre isso. O boi e o burro representam esse povo, que foi escolhido para assistir ao nascimento de Jesus”, destaca o maestro Ernani Malleta.



“O BOI E O BURRO NO CAMINHO DE BELÉM”



De Maria Clara Machado. Direção: Fernanda Vianna. Direção musical: Ernani Malleta. Nesta sexta (20/12), às 20h, sábado (21/12) e domingo (22/12), às 16h, no Galpão 3 da Funarte MG (Rua Januária, 68, Centro). Entrada gratuita, com retirada de ingresso na bilheteria uma hora antes da sessão.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro