Formado pelo violonista mineiro Fernando Lima e pela violonista uruguaia Cecília Siqueira, o Duo Siqueira Lima lança o seu primeiro EP, “Siqueira Lima sessions” (GuitarCoop). O disco traz seis faixas, com músicas de George Gershwin, Astor Piazzolla, Tom Jobim e Hugo Fattoruso. Todos os arranjos são de Fernando Lima.



“Juntamos quatro compositores ligados ao jazz, cada um com suas características, porém de países diferentes. Jobim, no Brasil; Piazzolla ,na Argentina; Gershwin, nos Estados Unidos; e Fattoruso, no Uruguai. Aliás, este é o único da turma que está vivo e atuante, atualmente com 81 anos. Fattoruso é um dos maiores arranjadores e trabalhou com Milton Nascimento, João Bosco, Djavan e Chico Buarque. É um grande compositor também”, informa o violonista Fernando Lima.

O músico explica que o nome “Sessions” dá a entender que o repertório é jazzístico, mas o duo vai além disso.

“Somos um duo de violão clássico e gostamos de fazer pontes com a música popular. Então, é uma cutucada para chamar a atenção para esse estilo, pois gostamos de fazer esse 'crossover', indo além das fronteiras da música clássica.”

Cecília lembra que o nome do novo álbum veio meio de paraquedas. “Estávamos dando um concerto e alguém disse: 'Isso parece uma jazz session'. Aí, resolvemos colocar o nome de 'Sessions', porque tem algo de ao vivo, de ser uma coisa acústica e, ao mesmo tempo, tem ligação com o jazz e com a música popular”, explica.

Sobre o repertório, a violonista ressalta que ele é fruto de ampla pesquisa. “Temos trabalhado muito com arranjos de todo tipo de música, seja orquestral, de grupo e choro. Então, foi difícil escolher o repertório, mas os compositores (do disco) já fazem parte de nossos concertos. Porém, nunca havíamos gravado nada deles.”

Três clipes

“Siqueira Lima sessions” já conta com três clipes – “Amparo” (Tom Jobim), “I got rythym” (George Gershwin) e “'Tango suite III allegro” (Astor Piazzolla). “Esse é o nosso sexto álbum. Fizemos o lançamento oficial no projeto Cultura Artística de São Paulo. Agora estamos programando a turnê na Europa, que será em abril e maio de 2025. Inclusive, dentro dessa turnê, tocaremos tanto em festivais de violão quanto de jazz. Precisamos ser instigados para nunca ficarmos parados musicalmente”, afirma Fernando Lima.

Com 22 anos de carreira, o duo rodou cerca de 50 países e tem vasto repertório. “Isso nos permite gravar um disco na hora que quisermos. Estamos com um repertório na frente, não estamos atrás, precisando de música para gravar”, diz o artista.

Para o violonista, a música é tão ampla que quando se viaja de um estado brasileiro para outro, ela muda completamente. “Você sai do Brasil, vai para o Uruguai, Argentina, Venezuela ou Colômbia e vê que a música também muda. E assim é no mundo inteiro. Isso vai nos instigando a explorar novos caminhos, é o que faz a gente ficar encantado. Essa coisa de estar sempre renovando é o que nos faz ter paixão pela música.”

Mineiro em Sampa

Fernando Lima é mineiro de São Bento Abade, no Sul do estado, mas mudou-se para São Paulo aos 20 e poucos anos, onde mora atualmente.

“Fui estudar violão com o professor Henrique Pinto. Acabei fazendo a minha carreira e meus estudos lá. Conheci Cecília em um concurso internacional de violão, promovido pelo Sesc de Caxias do Sul (RS), em 2001. O interessante é que empatamos o primeiro prêmio naquele concurso. E acabamos juntando a nossa vida pessoal e musical. Estamos muito felizes por termos feito essa escolha”, revela o violonista.



“SIQUEIRA LIMA SESSIONS”



• Disco do Duo Siqueira Lima

• GuitarCoop

• 6 faixas

• Disponível nas plataformas digitais