Duo Siqueira Lima prepara disco de inéditas compostas para violão

O casal Cecília Siqueira e Fernando Lima comemora seus 20 anos de carreira com o disco "Violonístico" (foto: Lou Gaioto/divulgação ) "Estamos completando 20 anos de carreira. É a primeira vez que o duo trabalha com repertório inédito, estreando músicas de grandes compositores brasileiros" Fernando Lima, violonista





Para comemorar os 20 anos de carreira, o Duo Siqueira Lima, formado pelos violonistas Cecília Siqueira e Fernando Lima, vai lançar o álbum “Violonístico” em 27 de maio. O single-clipe “Ekatê” acabou de chegar às plataformas digitais. Para comemorar os 20 anos de carreira, o Duo Siqueira Lima, formado pelos violonistas Cecília Siqueira e Fernando Lima, vai lançar o álbum “Violonístico” em 27 de maio. O single-clipe “Ekatê” acabou de chegar às plataformas digitais.





A maioria das composições foi escrita especialmente para o duo, informa Fernando Lima. O disco sairá nos formatos físico e digital, com produção de Alessandro Soares.

GUINGA

O novo trabalho se diferencia bastante dos anteriores do duo, comenta Fernando Lima. As 13 faixas foram compostas especialmente para dois violões, com exceção de “Café Vinillo”, choro do carioca Guinga.





Outro destaque é “Chacona”, do paulista Paulo Bellinati, peça única de tema e variações, com oito movimentos interligados. “Cara e coroa” é contribuição da compositora francesa Elodie Bouny, que morou no Brasil por 11 anos.





O compositor João Luiz está presente com “Sonata”, em três movimentos – “Ars rítmica”, “Xaxado” e “Assadiana”, homenageando os irmãos Assad. Por sua vez, Sérgio Assad comparece com “Três cenas brasileiras nº 2”: “Introdução e Calango”, “Ouro Preto” e “Congada de Chico Rei”.





O álbum é aberto com “Ekatê”, que remete a tambores africanos, e encerrado com “Pererê” e “Curupira”, todas criações de Marco Pereira.

Fernando Lima conta que o projeto chega num momento especial. “Estamos completando 20 anos de carreira, o que torna o disco comemorativo para nós. É a primeira vez que o duo trabalha com repertório inédito, estreando músicas de grandes compositores brasileiros”, afirma.





“Violonístico” é um divisor de águas. “Principalmente porque a maioria do repertório, além de ser inédito, foi dedicado ao Siqueira Lima”, reforça Fernando. “Este ano, pretendemos trabalhar bastante o novo repertório”, afirma.

O disco “Violonístico” surgiu de projeto premiado pelo programa Proac, em São Paulo. A ideia de Cecília e Fernando é lançar singles-clipes este mês. Depois de “Ekatê”, virá “Café Vinillo”.





“É uma honra gravar uma música do grande Guinga. Uma semana depois, será a vez de ‘Cara e coroa’ peça de Elodie Bouny, compositora da nova geração, que, inclusive, acaba de estrear uma ópera no Teatro Municipal de São Paulo”, conta Fernando.





Todas as peças foram escritas especialmente para dois violões, com exceção de “Café Vinillo”, versão de Fernando e Cecília para a composição criada para violão solo. “É uma estreia também. Guinga nos enviou a versão solo e nós incorporamos um segundo violão”, explica Fernando.

INTERNACIONAL

Respeitado internacionalmente, o Duo Siqueira Lima se apresentou em cerca de 20 países. Entre outras salas, tocou no Lincoln Center, em Nova York, New World Center, em Miami, e Concertgebouw, em Amsterdã.





Fernando e Cecília já ministraram masterclasses na University of Florida e SMU Meadows School of Arts, nos Estados Unidos, no Conservatoire Royal de Liège, na Bélgica, e no Koblenz International Guitar Festival, na Alemanha.





“EKATÊ”

Composição de Marco Pereira gravada pelo Duo Siqueira Lima. Single-clipe disponível nas plataformas digitais.





FAIXA A FAIXA





“EKATÊ”

De Marco Pereira

“TRÊS CENAS BRASILEIRAS Nº 2: INTRODUÇÃO E CALANGO”

De Sergio Assad

“TRÊS CENAS BRASILEIRAS Nº 2: OURO PRETO”

De Sergio Assad

“TRÊS CENAS BRASILEIRAS Nº 2: CONGADA DE CHICO REI”

De Sergio Assad

“SONATA PARA DOIS VIOLÕES: ARS RÍTMICA”

De João Luiz

“SONATA PARA DOIS VIOLÕES: XAXADO”

De João Luiz

“SONATA PARA DOIS VIOLÕES: ASSADIANA”

De João Luiz

“CAFÉ VINILLO”

De Guinga

“CHACONA”

De Paulo Bellinati

“CARA E COROA”

De Elodie Bouny

“CANÇÃO PARA UMA PESSOA VIVA”

De Geraldo Ribeiro

“PERERÊ”

De Marco Pereira

“CURUPIRA”

De Marco Pereira





“VIOLONÍSTICO”

O disco será lançado em 27 de maio, nos formatos físico e virtual.