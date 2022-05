'Clube da Esquina' e 'Acabou chorare' na lista dos melhores discos de 1972

Lô Borges e Milton Nascimento no show comemorativo dos 50 anos do Clube da Esquina, no Mineirão, em 2019 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press/15/12/19)

O site musical norte-americano Spin incluiu os discos brasileiros “Clube da Esquina”, de Milton Nascimento e Lô Borges, e “Acabou chorare”, do grupo Novos Baianos, na lista dos melhores álbuns lançados em 1972.



De acordo com o editor Ryan Reed, o ranking abarca vários gêneros – “glam, soul, prog, art rock, southern rock, metal, folk, MPB” –, lembrando trabalhos “eternamente famosos” ou “tristemente obscuros”.



“Clube da Esquina”, segundo o site, é um dos álbuns mais influentes e ambiciosos da música brasileira: “O LP duplo (o quinto de Nascimento e o primeiro de Borges) está mais próximo de um manifesto estético, desdobrando-se em uma odisseia sonora com coração de MPB, mente prog-jazz e alma psicodélica.”





Banda Novos Baianos nos anos 1970 (foto: Reprodução)

Por sua vez, “Acabou chorare”, de acordo com Spin, é o álbum mais influente LP dos Novos Baianos, “mostrando um limiar de ritmos ecléticos em um Brasil cheio de censura, quando tudo estava sendo reinventado para se adequar a uma perspectiva dos anos 1970.”

Capa do disco Clube da Esquina (foto: Reprodução)

Mineiros e baianos estão em boa companhia. No topo da lista estão Roxy Music (“Roxy Music”), David Bowie (“The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”), Stevie Wonder (“Talking book”) e Nick Drave (Pink moon).





Detalhe da capa do disco Acabou chorare (foto: Reprodução)

Também se destacam Lou Reed (“Transformer”), Joni Mitchell (“For the roses”), Aretha Franklin (“Amazing grace”), Jethro Tull (“Thick as a brick”), Rolling Stones (“Exile on Main St.”), Neil Young (“Harvest”), Miles Davis (“On the corner”), Yes (“Close to the edge”), Al Green (“Let’s stay together”), Black Sabbath (“Vol. 4”), Genesis (“Foxtrot”) e Curtis Mayfield (“Super fly”), entre outros.

A LISTA



ROXY MUSIC – Roxy Music



DAVID BOWIE – The rise and fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars



STEVIE WONDER – Talking book



NICK DRAKE – Pink moon



YES – Close to the edge



MILES DAVIS – On the corner



NEIL YOUNG – Harvest



THE ROLLING STONES – Exile on Main St.



CURTIS MAYFELD – Super fly



GENESIS – Foxtrot



BLACK SABBATH – Vol. 4



BIG STAR – #1 Record



AL GREEN – Let’s stay together



JETHRO TULL – Thick as a brick



LOU REED – Transformer



ARETHA FRANKLIN – Amazing grace



CAN – Ege Bamyasi



THE ALLMAN BROTHERS BAND – Eat a peach



MILTON NASCIMENTO E LÔ BORGES – Clube da Esquina



JONI MITCHELL – For the roses



NEU! – Neu!



FUNKADELIC – America eats its young



BILL WITHERS – Still Bill



FAUST – Faust so far



TERRY CALLIER – What color is love



APHRODITE'S CHILD – 666



ELTON JOHN – Honky Chateau



FELA & The AFRICA 70 – Roforofo fight



NOVOS BAIANOS – Acabou chorare



CATHERINE RIBEIRO + ALPES – Paix



AL GREEN – I’m Still in love with you



GENTLE GIANT – Octopus



CHARLES MINGUS – Let my children hear music



TODD RUNDGREN – Something/Anything?



PREMIATA FORNERIA MARCONI – Per un amico



THE GRATEFUL DEAD – Europe’72



ALICE COLTRANE WITH STRINGS – World galaxy



CAPTAIN BEYOND – Captain Beyond



ARETHA FRANKLIN – Young, gifted and black



LITTLE FEAT – Sailin’ shoes



STEVIE WONDER – Music of my mind



WISHBONE ASH – Argus



ANNETTE PEACOCK – I’m the one



PAUL SIMON – Paul Simon



DEEP PURPLE – Machine head



BANCO DEL MUTUO SOCCORSO – Darwin!



FRANK ZAPPA – The grand wazoo



POPOL VUH – Hosianna mantra



T. REX – The slider