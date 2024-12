O livro mais vendido deste ano foi o 'Café com Deus Pai 2024', de Júnior Rostirola

A Amazon divulgou a lista dos 25 livros mais vendidos pelo site em 2024. A primeira posição ficou com 'Café com Deus Pai 2024: porções diárias de paz', de Júnior Rostirola, que tem 366 páginas de devocionais para serem lidos ao longo do ano.







Em segundo lugar ficou 'A biblioteca da meia-noite', de autoria dos escritores Matt Haig e Adriana Fidalgo. Segundo a sinopse da Amazon, a obra gira em torno de Nora Seed, uma mulher cheia de talentos e poucas conquistas que está arrependida das escolhas que fez no passado.





Ao longo do livro, ela vive se perguntando o que poderia ter acontecido caso tivesse vivido de maneira diferente. Após ser demitida e seu gato ser atropelado, Nora vê pouco sentido em sua existência e decide colocar um ponto final em tudo. Porém, quando se vê na Biblioteca da Meia-Noite, Nora ganha uma oportunidade única de viver todas as vidas que poderia ter vivido.





No terceiro e quarto lugar da lista estão os livros 'É assim que acaba' e 'É assim que começa', ambos de Colleen Hoover. Neste ano, um filme inspirado na primeira obra foi lançado, fazendo grande sucesso entre o público e os leitores.

Veja a lista completa dos 25 livros mais vendidos em 2024:

Café com Deus Pai 2024: porções diárias de paz (Júnior Rostirola)

A biblioteca da meia-noite (Matt Haig e Adriana Fidalgo)

É assim que acaba: 1 (Colleen Hoover)

É assim que começa (Colleen Hoover)

O homem mais rico da Babilônia (George S Clason)

Tudo é rio (Carla Madeira)

A psicologia financeira: lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade (Morgan Housel)

Verity (Colleen Hoover)

Perigoso! (Tim Warnes)

Como fazer amigos e influenciar pessoas (Dale Carnegie)

Hábitos atômicos: um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus (James Clear)

Os segredos da mente milionária: aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas (T. Harv Eker)

O livro que você gostaria que seus pais tivessem lido - e seus filhos ficarão gratos por você ler (Philippa Perry)

Nada pode me ferir (David Goggins)

Forte: devocionais para uma vida poderosa e apaixonada (Lisa Bevere)

A empregada: bem-vinda à família (Freida McFadden)

O Pequeno Príncipe - edição de luxo almofadada (Antoine de Saint-Exupéry)

O Deus que destrói sonhos (Rodrigo Bibo)

A paciente silenciosa (Alex Michaelides)

A hora da estrela: edição comemorativa (Clarice Lispector)

Mais esperto que o Diabo: O mistério revelado da liberdade e do sucesso (Napoleon Hill)

A coragem de ser imperfeito: Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é (Bruno Perini)

Imperfeitos (Christina Lauren)

Essencialismo: A disciplinada busca por menos (Greg McKeown)

Os sete maridos de Evelyn Hugo (Taylor Jenkins Reid)